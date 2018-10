El Gobierno da por rotas definitivamente las relaciones con Casado

El Gobierno asegura que las relaciones con el líder del PP, Pablo Casado, "están rotas" después de lo ocurrido hoy en el pleno del Congreso ya que considera que ha perdido el respeto institucional.



Fuentes del Ejecutivo han ratificado esta noche que rompen cualquier relación con el presidente del Partido Popular después de que éste acusara a Sánchez de ser "partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España".



Ya en ese debate el jefe del Ejecutivo le conminó a retirar esas palabras porque, de lo contrario, "usted y yo -dijo- no tenemos nada más de qué hablar".



Ante la ausencia de esa rectificación, las fuentes del Gobierno han recalcado que dan por rota la relación con el líder de la oposición.



El presidente del Gobierno había advertido hoy al líder del PP de que no hablará más con él si no retiraba su acusación. "¿Mantiene sí o no esas palabras? Si las mantiene, usted y yo no tenemos nada más de qué hablar", había dicho Sánchez a Casado en el pleno del Congreso, tras reclamarle más de media docena de veces que retirara su acusación.





@sanchezcastejon a Casado:

Sólo entienden el terrorismo como cuestión de Estado cuando gobiernan. El PP no tiene sentido de Estado.

No tenemos más de qué hablar si mantiene que soy "partícipe de un golpe de Estado".

pic.twitter.com/gTj1ZJb0Ej „ PSOE (@PSOE) 24 de octubre de 2018

En la réplica a Sánchez durante la comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Congreso para informar del Consejo Europeo y dar explicaciones sobre la venta de armas a Irak,que se está perpetrando en España" por haber tenido que pedir "prestado" su "alojamiento en Moncloa" a los independentistas y a Podemos.Sánchez le había pedido a continuación que rectificara esas palabras y le advertía de que esa es una frase que "llena de ignominia" a su grupo parlamentario.