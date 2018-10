Iglesias: "Menos patriotismo de protocolo y más patriotismo social"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado que si Pedro Sánchez estaba en el acto oficial del 12 de Octubre es porque le eligieron presidente en el Parlamento, pero que "al Rey de España no le ha elegido nadie".

"Esa extrema derecha últimamente sabe mucho de protocolos. Menos patriotismo de protocolo y más patriotismo de las cosas de comer. Ese patriotismo se llama República", ha subrayado Iglesias durante su participación en el debate 'Sur o no sur. Frente a la Europa de los 'lobbies', democracia'.

La extrema derecha española, en sus palabras, está "más preocupada de colocar banderas en los balcones que de ofrecer una alternativa, aunque sea racista, a la globalización neoliberal".

"Mientras la extrema derecha en España, PP, Cs y Vox, sigan preocupados por ver quién tiene más grande la bandera van a estar lejos del Gobierno y eso es una buena noticia", ha apuntado el líder de la formación morada, quien ha incidido en que la política "no es tener el programa más radical, es obtener resultados".

Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha defendido "no pelear por las banderas" y pelear "por las cosas de comer". "Tuvimos que echar al PP y después hemos podido empezar a conseguir mejoras en la vida de la gente. En el nivel autonómico esto ha ocurrido antes", ha dicho.



Le "hubiera gustado conseguir más" en el pacto para los Presupuestos



Iglesias ha señalado que le "hubiera gustado conseguir más" en el acuerdo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

"Claro que me hubiera gustado conseguir más en ese acuerdo con el Gobierno, pero en política no eres lo que pones en tu programa, eres lo que consigues", ha indicado Iglesias este domingo durante su intervención en el debate titulado 'Sur o no sur. Frente a la Europa de los 'lobbies', democracia'.

En este sentido, ha añadido que llevar al PSOE "al lugar en el que está ahora, pactando lo que está pactando, no ha sido fácil". "Nos hemos dejado muchas plumas, dimos los pasos necesarios para estar donde estamos ahora", ha explicado.

Para Iglesias, el salario mínimo de 900 euros, el poder de los ayuntamientos para regular el mercado del alquiler o la subida en la dependencia, entre otros puntos que aparecen en el acuerdo con el PSOE, lo han conseguido por "decir no en su momento al pacto de Rivera con Sánchez".

"Hubo números para hacer una moción de censura. Ahora toca ganar esos números para lograr convertir este acuerdo en unos Presupuestos Generales y para eso hay que hacer política y enfrentarse a los reaccionarios", ha concluido el líder de la formación morada.