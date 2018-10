El alcalde de Torrevieja dona su sueldo a entidades sin ánimo de lucro

El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, dona desde 2015 su sueldo a entidades sin ánimo de lucro, de ahí que el informe sobre lo que cobran los cargos electos hecho público por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública no recoja los datos sobre lo que cobra.

Dolón aclara que cobra asignaciones por su asistencia a los órganos colegiados de los que forma parte, Junta de Gobierno, Junta de Portavoces, Comisiones Informativas y Pleno. "También cobra por presidir al consejo de administración de Agamed las mismas cantidades que el resto de los concejales que también participan en dicho órgano", añaden desde Torrevieja.

"En la página web del Ayuntamiento y en información que se ofrece periódicamente a los medios de comunicación se da cuenta públicamente de las percepciones del alcalde, que, una vez descontada la preceptiva retención a Hacienda, son donadas en su totalidad a diferentes ONG y otras entidades con fines sociales y sin ánimo de lucro".

Las donaciones las viene realizando el alcalde desde que tomó posesión del cargo en el año 2015 y en la actualidad siguiendo la misma pauta en el año 2016, 2017 y en el 2018, que, como viene siendo habitual, se hará público cuando acabe el año o en las primeras fechas del año 2019. Los ingresos, del Ayuntamiento, donados íntegramente, han sido las siguientes:

"Si Torrevieja no aparece en la relación facilitada por el Ministerio de Política Territorial, en la que se indican los sueldos de los principales alcaldes de España, es porque el funcionario encargado todavía no ha hecho el trámite requerido. La información que se da al Ministerio es de toda la plantilla municipal, no solamente el sueldo del alcalde y de los miembros de la Corporación, sino de toda la plantilla, de todos los funcionarios y del personal laboral y de los contratados. El funcionario que cumplimenta los formularios facilitando dicha información no ha podido hacerlo todavía. No obstante, también hay que señalar que el alcalde no aparece en esa lista, como no ha aparecido en años anteriores, porque no tiene sueldo", añaden fuentes municipales.

El alcalde de Torrevieja no tiene sueldo asignado, y así consta en el pleno de organización del Ayuntamiento en el que se aprobaron los sueldos de los concejales porque renunció a ello manteniendo la pensión que recibe de la Seguridad Social como trabajador jubilado de banca. No obstante, el alcalde, tal y como se ha explicado anteriormente, cobra asignaciones que no se recogen en esos informes que hoy se han hecho públicos en la prensa y que él viene haciendo públicas, al igual que lo hace con sus declaraciones anuales de la renta, desde el primer año, desde el año 2015.