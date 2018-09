Borrell: no es posible un referéndum de secesión"

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha subrayado este martes que "un referéndum de secesión no está amparado ni por la legislación española, ni por la europea ni por el Derecho Internacional".

Borrell ha querido responder así al llamamiento del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras que pidió celebrar un referéndum de autodeterminación pactado en Cataluña "como en todo el mundo civilizado". El ministro ha pedido llamar "a las cosas por su nombre" -"secesión"y no "autodeterminación"- y se ha preguntado "cómo entiende Junqueras el mundo civilizado". "La única excepción fue Escocia, en el resto del mundo civilizado estas cosas no se hacen, ni siquiera en Canadá, donde no fue pactado", ha dicho.

En un desayuno informativo en el Foro España Internacional, el ministro ha recalcado que España se enfrenta a una "amenaza muy grave", que es la pérdida de su integridad territorial y la "amputación" de un 20 por ciento de su PIB, cosa que tiene una "dimensión exterior" a la que él trata de hacer frente.

De hecho, ha insistido en que parte de su tarea es "reconstruir la imagen" de España "seriamente dañada", sobre todo en el mundo europeo y anglosajón, por la "propaganda independentista con el apoyo de instituciones de la Generalitat" y cree que ya está teniendo "algún éxito".

El ministro ha dicho respetar las decisiones de los tribunales alemanes y belgas y ha reconocido que, con la Justicia belga "siempre ha habido problemas", recordando el caso de la miembro de ETA reclamada por delitos de sangre que "sigue regentando tranquilamente un restaurante en una ciudad flamenca" porque el tribunal opinó que no tendría un juicio justo en España. Seguramente, ha asumido, la justicia belga tiene de la española "una visión distinta de su realidad".

Por otro lado, ha asegurado que "en los próximos días" se presentará el recurso contra las llamadas 'embajadas' catalanas. Según ha dicho, la decisión de presentarlo está adoptada y solo es una cuestión de procedimiento.