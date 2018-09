Montón dimite para que el escándalo de su máster "no influya" al Gobierno

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha presentado su dimisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que el caso de su máster no influya en el Ejecutivo, según ha asegurado en una comparecencia convocada este martes en el ministerio.



Montón dimite tras las informaciones difundidas por el diario.es sobre irregularidades en el máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos y la información de La Sexta de posible plagio en su Trabajo de Fin de Master (TFM).



"He sido transparente y honesta --ha subrayado--. Como he reiterado, no he cometido ninguna irregularidad, lo voy a seguir defendiendo con convicción y la conciencia muy tranquila".



La exministra ha manifestado orgullo y agradecimiento por que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya contado con ella para su equipo. "En todo momento he sentido la calidad humana, apoyo y afecto del presidente del Gobierno. Los españoles y españolas tienen un magnífico presidente del Gobierno y para que esta situación no influya le he comunicado mi dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social", ha explicado.



La exministra ha señalado que "en las últimas 48 horas se ha puesto en cuestión" su trabajo en el máster, su asistencia a las clases y la superación de las diferentes asignaturas y ha defendido que "desde el primer minuto" ha dado explicaciones y toda la información" de que dispone aclarando todo lo que dependía "exclusivamente" de su responsabilidad.



Según ha asegurado, si decidió cursar aquel máster en los años 2010 y 2011, recién licenciada en Medicina, siendo ya portavoz de igualdad del PSOE fue para "mejorar sus conocimientos y hacer mejor el trabajo en el Congreso". Además, ha precisado que se sacó este título "como muchos, con esfuerzo, ilusión y empeño".





Agradece el "sincero afecto" de Sánchez

En 100 días al frente de @sanidadgob has recuperado la sanidad universal en nuestro país, has trabajado sin descanso para devolver y ampliar derechos.

Gracias, @carmenmonton, por tu compromiso con la igualdad y la justicia social. Tu decisión, valiente, te honra. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 de septiembre de 2018

Pedro Sánchez ha agradecido a la hasta ahora ministra de Sanidad el trabajo realizado durante estos meses a través de un mensaje en Twitter.

Montón también ha querido agradecer el "sincero afecto" a sus compañeros ministros y a su equipo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social por su "magnífico trabajo y enorme esfuerzo a lo largo de estos 100 primeros días de Gobierno" y a todos sus compañeros del PSOE por "su apoyo y su cariño".Al comenzar su intervención, ha recordado que hace poco más de 100 días, el pasado 7 de junio de 2018, tomó posesión como ministra de este departamento "con ilusión de formar parte de un Gobierno para".En estos meses, ha destacado el trabajo que han hecho "para recuperar los derechos de las personas" y ha enumerado algunoscomo "la recuperación de la asistencia sanitaria universal".También ha puesto de relieve otras medidas adoptadas como: el acceso a los tratamientos de reproducción asistida por parte de mujeres solas y lesbianas; la recuperación de derechos para personas en situación de dependencia; los primeros pasos para la aprobación de lacontra la Infancia o el real decreto para la acogida solidaria de los menores extranjeros no acompañados."Queda mucho por hacer pero", ha subrayado Montón. La exministra se ha despedido con un "muchas gracias y buenas noches" entre los aplausos de los miembros de su equipo presentes en la comparecencia.