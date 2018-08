El Ayuntamiento de Vic lanza proclamas independentistas a diario por megafonía

"No normalicemos la situación de excepcionalidad y urgencia nacional. Recordemos cada día que hay presos políticos y exiliados. No nos desviemos de nuestro objetivo: la independencia de Cataluña". Este es el mensaje que se escucha a diario por megafonía mientras repican las campanas del reloj del Ayuntamiento de Vic a las 20:00h.



La difusión de este mensaje desde la Plaça Mayor de Vic ha sido consensuada por el Ayuntamiento de esta localidad de la provincia de Barcelona con la Assemblea Nacional Catalana, Òmnium y los CDR.





No normalitzem una situació d´excepcionalitat i d´urgència nacional.

Recordem cada dia que encara hi ha presos polítics i exiliats.

No ens desviem del nostre objectiu, la independència de Catalunya.



