Pablo Casado rechaza el acercamientos de presos de ETA entre insultos en Vitoria

El presidente del PP, Pablo Casado, ha instado este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez a "extremar las precauciones" para que no se lleven a cabo homenajes a los presos de ETA que salgan en libertad en general y en particular a Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, que ha abandonado la prisión.

Casado ha hecho estas declaraciones en Vitoria, ciudad que celebra este domingo el día grande de sus fiestas patronales, y a la que ha acudido acompañado por dirigentes del PP vasco, con su presidente, Alfonso Alonso, a la cabeza.

En una céntrica calle de la capital alavesa abarrotada de gente con motivo de las fiestas, el líder de los populares ha sido increpado por decenas de personas que le han pitado, le han llamado asesino, le han emplazado a irse del País Vasco, y han pedido la libertad para los jóvenes encarcelados por agredir a guardias civiles en la localidad navarra de Alsasua. Estos gritos han sido respondidos con aplausos por simpatizantes del PP.

Casado ha subrayado que es un honor estar en las fiestas de Vitoria para reivindicar la recuperación de la "concordia y de la convivencia de una sociedad en libertad, con seguridad y sin ningún tipo de presiones como las que esta minoría radical está dedicando hoy" al PP.

Ha recordado que hoy ha salido de prisión un "sanguinario terrorista", en referencia a Santi Potros y ha reclamado que "no haya ningún homenaje ni enaltecimiento a un terrorista que asesinó a casi 40 personas", al tiempo que ha reiterado que no va a tolerar ningún acercamiento de presos de ETA.

Casado también ha subrayado que la relación con el PP vasco es "excelente y de absoluta admiración", y ha mostrado su total respaldo a su presidente, Alfonso Alonso, que apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría en el proceso de primarias.