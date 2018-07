Huelga del taxi: El sector pedirá al Gobierno paralizar la emisión temporal de licencias VTC

Asociaciones y colectivos del sector del taxi han acordado en una asamblea abierta celebrada este domingo en el aeropuerto de Madrid pedir, "a nivel nacional", la paralización temporal de la emisión de nuevas licencias de vehículos con conductor (VTC), las que usan los conductores de Uber y Cabify, y que el Gobierno transfiera las competencias en este ámbito a las comunidades autónomas.



Así lo ha comunicado el sector en su conjunto a través de una misiva difundida por las redes sociales antes de la reunión que mantendrán estas organizaciones de taxistas, este lunes, con el Secretario de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Pedro Saura. En la asamblea celebrada en el aeropuerto de Madrid, los representantes del sector han consensuado cuatro puntos a transmitir en su encuentro con Saura.



El primero de ellos alude a la transferencia de competencias a las comunidades autónomas, con el fin de que el equilibrio que determinó el Tribunal Supremo en la sentencia del pasado mes de junio sobre la proporcionalidad de mantener una licencia VTC por cada 30 de taxis, se cumpla en todas las regiones españolas.



Además de demandar cambios normativos en las leyes y en el Reglamentos de Transportes, que pasa por debatir acerca de esa proporcionalidad, la asamblea ha decidido en un tercer punto pedir al Gobierno que se comprometa a no poner en funcionamiento nuevas autorizaciones VTC en ninguna comunidad autónoma hasta que se reúna la Conferencia Nacional del Transporte.



Pese a que dicha Conferencia estaba programada para el próximo 11 de septiembre, el ministro José Luis Ábalos la adelantó al próximo miércoles 1 de agosto, y en ella el Gobierno se reunirá con los responsables del ramo de las disintas comunidades. En su última demanda, los taxistas urgen al Ministerio de Fomento a poner "inmediatamente" en marcha la página web de Registro y Control, aprobada el pasado mes de diciembre de 2017.



Según ha señalado la asociación de taxis Élite Madrid en su cuenta oficial de Facebook, el consenso ha sido alcanzado junto con la Asociación Plataforma Caracol, la Federación Profesional del Taxi y Gremial.





El sector del taxi también se moviliza en Madrid con servicios mínimos. Vídeo: Agencia Atlas Foto: EFE

Élite espera que hoy sea "un día grande" en el que el sector del taxi consiga "salir del escollo en el que se encuentra" y se ha citado para desayunar en la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas antes de asistir a la reunión con Fomento.Mientras, los taxistas mantienen su decisión de secundar el "", con la intención de que hoy se pueda sacar un "buen resultado" en la reunión, de lo que dependerán las decisiones posteriores.La huelga de taxistas comenzó esta semana en Barcelona, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña deque el Ayuntamiento de la Ciudad Condal, con Ada Colau al frente, aprobó para restringir la concesión de licencias VTC.Este hecho provocó protestas y una convocatoria de huelga indefinida en Barcelona, a la que ya se han sumado los taxistas de Madrid, y que ya se ha extendido a otras provincias como Málaga, Alicante, Valencia, Zaragoza, Navarra, País Vasco y Cantabria.El Ministerio de Fomento ya adelantó el sábado que propondrá el lunes la posibilidad dela competencia para conceder licencias, por lo que, en caso de finalmente aprobarse, unas de las demandas de los taxistas quedaría satisfecha.Por el contrario, si las negociaciones entre el Gobierno y los taxistas no acabasen cediendo a las demandas, los conductores de más de 1.700 taxis que bloquean desde el pasado viernes la Gran Via de Barcelona ya han anunciado quey el puerto de la ciudad.De hecho, también han asegurado, este domingo, quede España hasta que consigan "ganar", y han advertido a Fomento que si no hay licencia urbana no se levantarán las movilizaciones, e incluso "irán a más".