Casado no admitirá "ni una corriente interna" en el PP

El nuevo presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido este jueves de que no piensa admitir "ni una corriente interna" ni tampoco "etiquetados" en el partido y ha subrayado que por eso ha trabajado por la integración de todas las candidaturas que concurrieron en el proceso que ha culminado con su elección.

"Necesito que el partido esté unido y esté fuerte, y no voy a admitir ni una corriente interna y ningún tipo de etiquetado de las personas, porque somos todos PP y vamos unidos en esto", ha dicho Casado en su primera rueda de prensa como presidente de los "populares".

Una comparecencia en la que también ha advertido de que las conversaciones que ha mantenido con el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría no han sido negociaciones.

Ha señalado que se comprometió con su rival en el congreso a una integración "al máximo nivel" y ha incluido en su equipo a una vicesecretaria de la candidatura de Santamaría, Cuca Gamarra, y a otras nueve personas a cargo de distintas áreas.

Pero dicho compromiso, ha insistido, tiene un "punto de partida" y es que "aquí no cabía negociación, cabía integración".

"No somos partidos distintos, no hay corrientes ni equipos diferenciados: lo que hay son compañeros muy válidos a los que he querido tener, sin etiquetas", ha insistido el nuevo líder, para quien los nombres que ha anunciado hoy son "la constatación objetiva de integración".

Ha asegurado así que "la mitad de la estructura" orgánica del nuevo PP que él preside la ocupan personas que estuvieron en otras candidaturas en las primarias del partido.

En las cifras que ha dado, no obstante, no es exactamente la mitad la que representa a otras candidaturas, porque, según ha explicado, de las 36 personas que ocupan vicesecretarías y secretarías de área diez son del equipo de María Dolores de Cospedal y otras diez de la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría.

Y ha sumado a esas veinte personas otras tres, los candidatos de la primera vuelta que son vocales de libre designación. Serían por tanto, en total, 23 de las 36 personas los representantes de otras candidaturas.

El líder de los "populares" está convencido de que de la reunión de este jueves sale un PP "unido" y "fuerte" y ha recordado que su compromiso de integración se plasma también en que va a respetar los resultados de los congresos provinciales y regionales, así como las candidaturas ya designadas.

También ha confirmado que este viernes habrá una reunión de los grupos parlamentarios de Congreso y Senado para terminar con el proceso de integración.