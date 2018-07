Un coche arrolla varias hileras de cruces amarillas por los presos en Barcelona

Un coche ha irrumpido este mediodía en la plaza Major de Vic (Barcelona) y ha arrollado varias hileras de cruces amarillas que se plantaron el sábado allí en un acto de apoyo a los políticos presos, derribando decenas de ellas.



La alcaldesa de Vic, Anna Erra, ha colgado en su cuenta de Twitter un vídeo que muestra el incidente, en que un coche entra en la plaza, de uso peatonal, y, tras recorrer los laterales embistiendo las cruces, acaba huyendo por una calle adyacente.





Ara mateix un vehicle acaba d entrar a la plaça major de Vic plena de creus per carregar se les totes.Per sort no hi hagut ferits @mossos #vic Vehicle: Citroen C2 3435 FBD pic.twitter.com/gYHxf06Ub0