Sáenz de Santamaría achaca a la corrupción la pérdida de 3 millones de votos

La candidata a la Presidencia del PP Soraya Sáenz de Santamaría ha advertido hoy de que las elecciones se ganan "ocupando el centro del tablero", ocupando todo el centro derecha y no dirigiendo el partido a "una esquina".

Con este argumento ha defendido Sáenz de Santamaría su proyecto para liderar el PP frente al de Pablo Casado, y en una entrevista en Onda Cero ha advertido además de que para ella sería más fácil "integrar" porque no se ha metido "con nadie" en esta campaña, cuando su rival sí lo ha hecho.

La exvicepresidenta del Gobierno ha insistido en que lo que se elige en este congreso extraordinario es "cómo gana" el PP las elecciones y eso es ocupando todo el centroderecha. "Nuestro partido no puede irse a una esquina sino ampliarse y abrirse con los mismos principios y valores que nos sustentan a todos", ha recalcado.

Y ha señalado que en el PP, además de liberales, hay muchas personas que defienden los valores del humanismo cristiano, que apuesta por políticas dirigidas a lograr la igualdad de oportunidades.

Con esta tesis quiere recuperar los tres millones de votantes que el PP ha perdido, y que en su opinión se fueron, sobre todo, por culpa de los casos de corrupción, ante los que el PP, ha dicho, "reaccionó y dio la cara de la mejor manera posible".

"Tanto María Dolores de Cospedal como Pablo Casado salieron a lidiar ese asunto" del mismo modo que a ella desde el Gobierno, al igual que a quien la sucedió como portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, les tocó lidiar con otras cuestiones como la crisis económica, el ébola o Cataluña.

Por eso, ha subrayado, no va a criticar a sus compañeros, ya que los responsables de la corrupción no son ellos sino los corruptos.

Soraya Sáenz de Santamaría ha insistido en mostrarse optimista sobre sus posibilidades de ganar el sábado y ha considerado que los compromisarios son "sensibles" al hecho de que ella ganó en la primera vuelta con el voto de los afiliados.

Una vez más ha señalado que en lugar de contar compromisarios el sábado preferiría que ella y Casado se integraran en una lista única y eso lo va a intentar hasta el último momento.

Pero a la pregunta de si estaría dispuesta a que fuera Casado el presidente y ella secretaria general ha recalcado que ella tiene el "mandato" que le han dado los afiliados. "Es que aquí no es lo mismo ganar que perder y tengo esa legitimidad", ha añadido.

Sobre los apoyos en Galicia, Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que le "salen bien las cifras" en esa región, ha recordado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no se ha posicionado públicamente en favor de nadie, y ha señalado que muchos diputados y senadores de esa comunidad se están posicionando libremente en favor de Casado o en el suyo.

Por otra parte, ha ironizado sobre el hecho de que José Luis Rodríguez Zapatero dijera que la prefiere a ella liderando el PP, y ha señalado que el expresidente "no es rencoroso" teniendo en cuenta la "oposición brutal" que ella le hizo.

Además ha asegurado que le gustaría que la Comisión Organizadora del Congreso invitase a José María Aznar al cónclave, aunque no depende de ella, sino de ese órgano, la decisión.



Participación de Aznar en el Congreso del PP

Por otra parte, Sáenz de Santamaría ha reconocido este jueves que le "gustaría" que José María Aznar fuese invitado al Congreso del que este fin de semana saldrá el próximo líder del partido, mientras que el otro aspirante, Pablo Casado, ha reconocido que quienes han liderado la formación anteriormente "suelen" acudir a este tipo de cónclaves.

En sendas entrevistas radiofónicas, recogidas por Europa Press, los dos candidatos a la presidencia del PP se han desligado de la decisión de la comisión organizadora de no invitar a José María Aznar al XIX Congreso nacional extraordinario del PP.

"No soy quien para invitar a nadie pero me gustaría que le invitaran", ha reconocido Santamaría en una entrevista en Onda Cero después de que Aznar se quejase este miércoles de no haber tenido "el honor" de haber sido invitado al congreso pese a haber sido presidente del partido durante 14 años y presidente del Gobierno durante ocho.

Casado, por su parte, ha dicho desconocer esta situación, pero ha apuntado que generalmente a estos cónclaves están invitadas las personas que han liderado antes el partido, que en el caso del PP son Antonio Hernández mancha y Aznar.

"No creo que sea cuestión de espacio. Imagino que será cuestión de saber si se ha cursado la invitación y si la invitación ha llegado", se ha limitado a afirmar en una entrevista en la Cadena Ser.