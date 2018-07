ERC acusa a JxCat de mentir y da por rota la confianza

El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha acusado este miércoles a los responsables de JxCat de "mentir de forma descarada" con respecto a un supuesto acuerdo sobre la suspensión de los diputados procesados "que no ha existido", y ha dado por "rota" la confianza entre ambos grupos.

En una rueda de prensa en el Parlament, Sergi Sabrià ha considerado "gravísimo" que los principales responsables de JxCat "hayan salido a mentir" ante los medios porque saben "perfectamente que no había ningún acuerdo cerrado con ERC, y por esto se pospuso ayer la reunión de la Mesa y hoy a las 9 horas tampoco lo había".

"¡Es intolerable! -ha exclamado con indignación este mismo dirigente republicano-, porque la discrepancia principal se ha dado dentro de un grupo (JxCat), y no entre grupos", y esto se ha evidenciado cuando "incluso han votado distinto sus representantes dentro de la Mesa".

Según Sabrià, lo que no puede hacer ERC "es resolver los problemas y discrepancias internas de JxCat", y "si tienen un fin de semana difícil -ha dicho en alusión a la asamblea del PDeCAT prevista- no es nuestro problema, ni se lo podemos resolver".

"En la Mesa -ha explicado- teníamos una propuesta contenida en el informe de los letrados que permitía mantener las actas de los diputados suspendidos y preservar la mayoría independentista, una solución que funcionaba y que preservaba los derechos de Puigdemont de hoy y de cara el futuro, pero a una parte de JxCat no le iba bien".

Para Sabrià, "esto es legítimo, pero no lo es salir aquí para mentir, no hay que explicar cosas que no se ajustan a la verdad" puesto que esto comporta que haya quedado "rota la confianza", pero "a partir de aquí trataremos de coser las diferencias, porque hay un país detrás que quiere avanzar y nosotros con él".

"Denunciamos lo que ha pasado", ha apuntado de nuevo este mismo dirigente republicano antes de acotar "las discrepancias" en el ámbito parlamentario" y de separarlas "de la estabilidad del Govern", que Sabrià ha asegurado que no se ve afectado.

Sabrià ha explicado que a su grupo le ha causado también "indignación" que desde JxCat se haya acusado al presidente del Parlament, Roger Torrent, de desdecirse "de un acuerdo que nunca ha existido", y en este sentido, ha subrayado que "Torrent y ERC van siempre a una". "En nuestra casa no hay fisuras, es en otras donde las hay", ha apostillado.

Sobre la alusión de Eduard Pujol (JxCat) según la que Torrent había preferido votar con el PSC en la Mesa, Sabrià la ha lamentado y la ha considerado tan fuera de lugar "como si yo ahora dijera -ha afirmado- que Josep Costa (JxCat) se ha alineado con Ciudadanos para impedir la defensa de los derechos de los diputados suspendidos".

En relación con la discrepancia de fondo, que es la pretensión de JxCat de que Puigdemont tenga un trato diferenciado con respecto al resto de diputados suspendidos, Sabrià se ha mostrado también muy rotundo: "No admitiremos que haya diputados de primera y de segunda, preservaremos los derechos de todos ellos".

El presidente del grupo de ERC ha dicho ignorar todavía si los diputados suspendidos pueden seguir cobrando las remuneraciones correspondientes del Parlament o no, y ha indicado al respecto, que esto tendrán que resolverlo los servicios administrativos de la cámara o la Mesa.