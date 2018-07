Feijóo pide a Sánchez no usar la financiación para callar problemas identitarios

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzar en el nuevo modelo de financiación autonómica y que la negociación del sistema no sirva para acallar "problemas identitarios" de algunas autonomías.



Feijóo ha trasladado esta petición a Sánchez en la reunión que durante más de dos horas han mantenido en el Palacio de la Moncloa en el marco de la serie de entrevistas que ha iniciado el presidente del Gobierno con los máximos responsables autonómicos.



Tras garantizar el compromiso de Galicia con la unidad y la estabilidad de España, el presidente de la Xunta ha advertido a Sánchez de que la reforma del sistema de financiación autonómica no se puede guardar de forma indefinida "en un cajón" ni puede ser "moneda de cambio para acallar problemas identitarios" de algunas comunidades, en referencia a Cataluña.



En ese sentido, según ha informado en una comparecencia ante los periodistas, ha pedido que no se repita el error de negociar de forma bilateral el modelo con una sola autonomía.



No obstante, Sánchez, quien ya había asegurado que no será posible aprobar un nuevo modelo de financiación en la actual legislatura, ha comentado a Feijóo, según el presidente gallego, que "el calendario es el que es".



En ese sentido, el presidente del Gobierno ha insistido en que no está el asunto lo suficientemente maduro como para cerrar el nuevo sistema, y Feijóo le ha reiterado que es una cuestión que no puede prorrogarse de forma indefinida



Sánchez publica un mensaje en gallego en Twitter sobre su reunión con Feijóo

Primeiro encontro con @FeijooGalicia, presidente da @Xunta, no que falaremos, entre outras cousas, da situación dos afectados pola explosión de #Tui e das demandas desta comunidade, tanto en infraestructuras como fronte ó #Xacobeo2021. pic.twitter.com/dIr0fLtbJE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 17 de julio de 2018

Los asuntos de financiación afectan a los ciudadanos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito este martes un mensaje en la redes sociales sobre su encuentro con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, empleando el gallego.El mensaje viene acompañado de una fotografía de ambos en la recepción en La Moncloa estrechándose la mano, mientras que en el mensaje en gallego se les puede ver departiendo momentos después del saludo inicial.El presidente de la Xunta ha insistido en que la financiación autonómica no es entre la Administración General del Estado y 17 territorios,".Y, por ello, ha insistido "los asuntos de financiación afectan a los ciudadanos, no a las ideologías de los gobiernos que conforman cada comunidad, y así debería ser en lo sucesivo".Feijóo ha dicho que Sánchez le había transmitido su "" con los temas de dispersión poblacional y envejecimiento y su repercusión en el ámbito del sistema de financiación, lo que el líder gallego ha valorado de formaEl presidente de la Xunta ha insistido en que la nueva financiación deberá tener en cuenta laHa recordado que Galicia la conforman más deTambién ha valorado el compromiso de Sánchez de aumentar el presupuesto a la dependencia, tal y como había confirmado hoy ante el Congreso de los Diputados al exponer su programa de Gobierno.Feijóo ha trasladado al presidente la necesidad de aumentar el gasto en sanidad dado el envejecimiento de Galicia y le ha recordado que elEn este sentido, Sánchez le ha trasladado tambiénque, según le ha dicho, deberá ser un elemento a tener en cuenta en la nueva financiación.Feijóo también ha expuesto a Sánchez su oposición a que se condone la deuda pública de las comunidades autónomas porque es "un error moral y económico".