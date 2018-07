Unanimidad en el Parlamento de Galicia para reclamar el Pazo de Meirás a los Franco

Todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Galicia han acordado urgir a la Xunta que proporcione la documentación necesaria e inste al Gobierno a que inicie las acciones legales para la recuperación del Pazo de Meirás, con la voluntad expresa de que esto no suponga "un nuevo coste para el pueblo de Galicia".

El acuerdo unánime nació a raíz de tres proposiciones no de ley presentadas por los grupos de PPdeG, En Marea y BNG en este sentido y que, tras el diálogo entre las formaciones, han llevado a un único texto consensuado.

En la proposición aprobada, en Parlamento reconoce el trabajo realizado "desde hace años" por historiadores, asociaciones de memoria histórica, Xunta pro Devolución do Pazo y otras instituciones en la recuperación de este bien patrimonial.

Del mismo modo, insta a la Xunta a "remitir urgentemente" el informe elaborado por la Comisión de Expertos al Estado, "con la petición de que se realicen las acciones legales" necesarias para reintegrar el Pazo de Meirás "al ámbito de los bienes de dominio público de la Administración General del Estado", como propone este informe.

A mayores, solicita que la Xunta se adhiera a esta acción legal en cuanto sea ejercida y expresa su "voluntad" de que la recuperación de este bien para el patrimonio público "no implique un nuevo coste".



Apoyo a la unanimidad



A pesar de que las iniciativas tocaban aspectos diferentes, desde los grupos se ha apelado reiteradamente durante el debate a la necesidad de alcanzar un acuerdo de unanimidad que permitiese fijar una postura gallega en la materia.

"No dejemos morir esta oportunidad, sería una deslealtad con la gente que ha peleado por ello", ha dicho, durante su intervención, el diputado de En Marea Antón Sánchez, que ha afeado esta "infamia" que "dura ya varias décadas" y ha destacado que "hay acuerdo en lo fundamental" a pesar de las "diferencias de matiz".

La "entrega del Pazo de Meirás" fue, para el diputado, un "expolio organizado por las autoridades y miembros del entorno franquista", algo que, según sus palabras, requiere el apoyo de todos los representantes públicos para "recuperar para el pueblo la dignidad y los bienes robados".

En la misma línea, la diputada nacionalista Ana Pontón ha confiado, antes de llegar al acuerdo, en que todos los grupos políticos supiesen "estar a la altura del reto" planteado para la recuperación de Meirás.

El diputado popular Pedro Puy fue el que hizo más hincapié en la necesidad de que el acuerdo que se aprobase en la sesión de este miércoles contase con el apoyo unánime de los grupos, algo que, en su opinión, demostraría "la superioridad moral de la democracia sobre la dictadura".

"El Pazo de Meirás debe volver al patrimonio público porque nunca dejó de ser público", ha dicho el diputado socialista Xoaquín Fernández Leiceaga durante su intervención en el debate, en la que ha elogiado el carácter "plural" y "técnico" del informe de la Comisión de Expertos y ha garantizado "todo posible para alcanzar el consenso" que, finalmente, se ha producido.



Indemnización



Uno de los puntos discordantes del debate ha sido la posibilidad de que la demanda civil planteada para recuperar este bien abra la puerta a indemnizar a los herederos del dictador, algo que plantea el informe de la comisión de expertos impulsada por el Gobierno gallego.

En este sentido, Antón Sánchez se ha opuesto de pleno a que la iniciativa contemplase esta posibilidad, ya que ha considerado que se trata de anticipar la situación, al tiempo que ha apostado por que la recuperación se haga "sin coste para las arcas públicas".

"¿Para qué anticipar esa conclusión? Si un juez luego estima la demanda y fija una indemnización, ya se verá lo que se hace", ha dicho Sánchez.

En la misma línea, Ana Pontón ha considerado que esta indemnización sería una "humillación" que "hubiese algún tipo de indemnización" por "devolver lo robado". "Si el acuerdo es que indemnicemos a la familia Franco, no vamos a estar en ese acuerdo", ha dicho la diputada del BNG, que ha exigido que la recuperación de este bien "no tenga ningún tipo de nuevo coste para el pueblo gallego, que ya lo asumió en su momento".

Sobre esta cuestión, Xoaquín Fernández Leiceaga también ha recordado que en este caso será "un juez" y "un procedimiento judicial" los que decidan "si va a haber una indemnización", tras lo que ha indicado que no está "a favor de la incautación de bienes, si no de seguir las reglas".

Para concluir, el PPdeG, en voz de Pedro Puy, ha defendido la mención a la posibilidad de indemnización a los Franco alegando la necesidad de recordarle al Gobierno que "contraponga los costes" que ha supuesto para las arcas públicas este patrimonio en caso de que un juez establezca algún tipo de compensación. No obstante, los grupos han acordado finalmente expresar la voluntad de que no exista un coste para los gallegos en este proceso.



Informe de la Diputación



Durante el debate, los grupos de la oposición han reclamado también que, además del informe de expertos encargado por la Xunta, se remitiese al Gobierno central el estudio realizado por la Diputación de A Coruña, mientras que el PPdeG se ha aferrado al realizado a iniciativa del Gobierno gallego.

Del mismo modo, tanto En Marea como BNG reclamaban que se incluyesen en el acuerdo parlamentario los posibles usos futuros del Pazo de Meirás, que han vinculado a la Memoria Histórica.

En esta línea, Ana Pontón ha rechazado que el espacio pueda convertirse en "un circo" y lo ha reivindicado para la "recuperación de la Memoria Histórica", mientras que Antón Sánchez ha expresado la "voluntad de convertir Meirás en un símbolo democrático y destinado a usos públicos centrados en la Memoria Histórica gallega". Sobre esta cuestión, Pedro Puy ha pedido aplazar estas consideraciones hasta que haya una decisión sobre la titularidad. "Ojalá tengamos que debatir los usos", ha dicho.



Los 19 de Meirás



En la proposición presentada por el BNG se incluía además una reclamación expresa para que el Parlamento gallego reclamase al Estado la "ilegalización" de la Fundación Francisco Franco. Ana Pontón ha recordado en su intervención que "el fascismo es incompatible con la democracia" y ha considerado la existencia de esta fundación "una aberración democrática". "Es hiriente para la democracia, para las víctimas y para la dignidad del país", ha explicitado.

Del mismo modo, el BNG ha pedido que el Parlamento "muestre su solidaridad" con las personas que "están siendo perseguidas" por la familia Franco a raíz de un acto "democrático", en referencia a los 19 militantes denunciados por ocupar el Pazo de Meirás.

El representante de En Marea también se ha mostrado de acuerdo con esta petición y ha apuntado que si tanto el proceso contra estas personas como la recuperación del Pazo "no salen así, lo que habrá que concluir es que esta legislación no es justa".

Por su parte, el diputado popular Pedro Puy ha rechazado "mojarse" en una cuestión que "está sub iudice". No obstante, ha dejado ver el apoyo a esta reivindicación. "El Partido Popular, en un pleito, está con los que fueron al Pazo de Meirás y no con la familia Franco, no tenga duda", ha respondido a Pontón. Finalmente, las peticiones del BNG se han votado por separado y han sido rechazadas con la oposición del PP y la abstención del PSdeG.

Tras conocer el acuerdo, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica ha emitido un comunicado en el que ha felicitado a los partidos políticos por el "esfuerzo" de llegar a este texto, que demuestra la "madurez democrática" de Galicia y que marca "un antes y un después" en esta reivindicación.