Cospedal no aspira a ningún cargo: "Me parecería improcedente"

La exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que no aspira a ocupar ninguna responsabilidad, ni ningún cargo en el Partido Popular. "Otra cosa me parecería absolutamente improcedente", ha remachado en la rueda de prensa posterior al anuncio de los resultados de las primarias del partido, que permiten pasar a la segunda vuelta en el Congreso del partido a Soraya Sáenz de Santamaría y a Pablo Casado.



Sin embargo, Cospedal ha añadido que muchas personas que han apoyado su candidatura "tienen que estar presentes en el futuro" del partido. Y ha insistido que quería dejar claro esto para que "no haya lugar a equívocos".



Cospedal ha añadido que se debe abrir ahora un periodo de reflexión antes del congreso, en el que se votará entre los dos candidatos más votados por los afiliados en primarias. "Hay que abrir un periodo muy serio de reflexión y llegar a los acuerdos necesarios para que tengamos al mejor PP posible", ha dicho.



La exministra ha felicitado a través de Twitter a los dos candidatos que han pasado el corte y se jugarán el liderato del PP en el Congreso de los días 20 y 21 de julio.





Mi enhorabuena a las dos candidaturas que han pasado el corte en este proceso. Viendo los resultados, ahora se hace necesario abrir un periodo de reflexión para decidir qué es lo mejor para el @PPopular y para los españoles. #JuntosHacemosHistoria — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 5 de julio de 2018

Margallo: "Que gane el mejor"

José Manuel García-Margallo durante la rueda de prensa ofrecida esta noche en la sede de Génova. Foto: EFE

ha expresado su confianza en que en el próximo Congreso del PPy con un proyecto de futuro entre los dos candidatos que han superado el primer examen de la militancia en las primarias.Margallo, que ha obtenido poco más del 1 por ciento de los votos y 680 papeletas, no ha querido adelantar si apoyará a Sáenz de Santamaría o a Casado en el Congreso del partido."Me muevo siempre por ideas, cuando vea los programas y los proyectos de los dos finalistas, tomaré una decisión", ha remarcado.Para Margallo, el resultado demuestra que está en marcha la "revolución tranquila" que propugnaba para el PP, dentro de suy deTras felicitar a los dos ganadores, ha agradecido a los militantes la alta participación que demuestra, a su juicio, que los afiliados están "ilusionados" por el proceso."Agradezco también a los militantes que me han votado que han sido tan pocos que", ha bromeado