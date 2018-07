La Audiencia deniega poner en libertad a Diego Torres

La sección primera de la Audiencia de Palma ha dictado dos autos donde deniega la libertad para Diego Torres, el exnúmero dos de Nóos, preso en la cárcel barcelonesa de Can Brians, donde cumple una condena de cerca de seis años de cárcel.

Torres pidió al tribunal del caso Nóos la suspensión de la ejecución de su sentencia y la sustitución de alguna de sus penas por trabajos en servicio de la comunidad. El exprofesor universitario alegó, entre otros argumentos, que podía acogerse al beneficio de la suspensión porque las penas que le fueron impuestas por el Tribunal Supremo (5 años y 8 meses) no superaban individualmente los dos años, extremo que no es cierto, dado que una de las condenas asciende a tres años menos un día.

El penado también pidió seguir en libertad en tanto el Gobierno no se pronuncia sobre su petición de indulto, una situación a la que la Audiencia se ha negado. La acusación particular en nombre del Govern y la fiscalía anticorrupción se opusieron a la libertad del antiguo amigo y socio de Iñaki Urdangarin. El Govern alegó que el menorquín Diego Torres no ha consignado ni un euro de los 201.000 que tiene que pagar a la administración autónimica,

La Audiencia ha emplazado también a Torres a pagar 1,4 millones de euros por multas, impuestos no abonados, indemnizaciones y la responsabilidad civil de suu mujer, Ana María Tejeiro.