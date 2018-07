Jorge Rodríguez dimitirá hoy de la Diputación de Valencia

Jorge Rodríguez dimitirá de su cargo como presidente de la Diputación de Valencia e incluso entregará su acta de diputado provincial en las próximas horas pero pretende seguir al frente de la alcaldía de Ontinyent.

Esta es la noticia que avanzará hoy en rueda de prensa en la sede de la Diputación de Valencia el político a partir de las 12 de la mañana tras figurar como investigado por prevaricación y malversación dentro del marco de la Operación Alquería que se produjo el pasado miércoles.

Esta decisión se produce después de un intenso fin de semana de conversaciones entre el secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat Ximo Puig, y el propio Rodríguez.

En concreto, el viernes, después de ser puesto en libertad ya habló por teléfono con Puig. El sábado hubo una comida que se prolongó durante 5 horas en Ontinyent a la que asistieron el propio Puig, Rodríguez y Rebeca Torró, directora general de Vivienda y número 2 del todavía presidente de la Diputación en la ciudad valenciana del interior.

Además, ayer mismo continuaron los contactos entre el líder autonómico y el provincial en una reunión mantenida en el Palau de la Generalitat, durante toda la tarde-noche.

Según fuentes de toda solvencia, Rodríguez ha aceptado dimitir de su cargo en la Diputación por el fuerte desgaste político y personal que hubiera supuesto para él mismo, para Ximo Puig y para el partido aferrarse al cargo provincial.

En su entorno, el político valenciano ha explicado que cree que el PSPV y el PSOE han puesto el listón de la exigencia ética muy alto para su caso concreto, pero ha decidido marcharse para no perjudicar a la organización. Eso sí, no está dispuesto ni quiere marcharse de la alcaldía de Ontinyent porque la investigación judicial en la que se ha visto involucrado, no tiene que ver con su gestión en el ayuntamiento.

En su comparecencia de hoy, Rodríguez hablará de algunas cuestiones relacionadas con la investigación judicial que le afecta y dará más detalles de la resolución política a la crisis. Su marcha afecta también a sus cargos orgánicos en el partido, entre otros la portavocía de la Ejecutiva Nacional liderada por Ximo Puig ya que la Ejecutiva Federal lo ha suspendido de militancia.