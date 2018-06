Cospedal: "Yo hubiera aplicado antes el artículo 155"

La candidata a la Presidencia del PP María Dolores de Cospedal ha defendido este sábado la necesidad de que Cataluña siga formando parte de España, ha rechazado el proceso soberanista, y ha señalado que "si ETA no consiguió acabar con España, no van a conseguir acabar con ella ni Puigdemont ni Torra".

Lo ha dicho en el primer acto de campaña para presidir el PP, que se ha celebrado en Barcelona, y en el que ha dicho que si es presidenta del partido, "de ninguna manera" va a permitir que Cataluña se separe del resto de España.

Ha ensalzado que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy paró los pies a quienes querían dividir Cataluña del resto de España porque, según ha dicho, no desafiaban al Gobierno, sino al Estado, es por ello que ha remarcado que al PP les hubiese gustado haber aplicado antes el artículo 155, y que se hizo más tarde esperando el apoyo del PSOE y Cs "para no ir solos".

Del mismo modo, ha dicho que le hubiese gustado que el canal de televisión pública catalán TV3 hubiese sido intervenido, y que no tendrían que haber consentido que hubiera "un aparato de propaganda y de incitación al odio".

Según ella, la solución en Cataluña es la Constitución y el Estatuto, y ha dicho que en este sentido tienen un "recorrido amplísimo que permite que Cataluña tenga la mayor descentralización política".

Por su parte, la exvicepresidenta del Gobierno y candidata a la Presidencia del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que se presenta "no sólo para ganar el Congreso del PP, me presento porque creo que puedo ganarle las elecciones a Pedro Sánchez", ha asegurado, además de que "tenemos que lograr que Pedro Sánchez esté el mínimo tiempo posible en el Gobierno para que no desmonte todo lo que los españoles han logrado con tanto esfuerzo".

"Quiero ganar este Congreso porque, sobre todo quiero, que el PP gane elecciones", ha asegurado durante su intervención en Málaga, lugar elegido para abrir este sábado la campaña interna para presidir el partido con un primer mitin para los afiliados en el auditorio Eduardo Ocón, un recinto al aire libre en pleno centro de la ciudad, donde han asistido unas 500 personas, según la organización.

Así, tras destacar que el PP sacó a España de la crisis, ha aclarado que "no vengo a hablar de pasado, vengo a hablar de futuro", ha defendido, asegurando que este sábado en Málaga para ella y para el PP "empieza un nuevo viaje", que afronta con "ganas, convicción y con orgullo".

Sáenz de Santamaría ha dicho que lo hace con ganas "porque tengo ganas de ganar las próximas elecciones", las autonómicas, las municipales, las generales y las europeas y "creo que podemos hacerlo".

El exvicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha arrancado en Galicia su campaña en la carrera sucesoria para relevar a Mariano Rajoy como líder del PP. Lo ha hecho en un acto en A Coruña, donde se ha postulado como "el candidato de los afiliados, no de los notables", y ha prometido "renovación de ideas" y unidad.

Casado ha estado arropado por el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, quien ha comprometido su respaldo y las "puertas abiertas" de todas las sedes del PP de Galicia a todos los candidatos que deseen presentar su proyecto para optar a la Presidencia del partido, con el objetivo de que el vencedor logre "recuperar la fiabilidad" de los ciudadanos.

Antes de continuar con su agenda prevista este sábado en Galicia, con actos en Lugo, Ourense y Vigo, Pablo Casado ha apelado a "conservar la unidad" que ha hecho "fuerte" al PP, a "reilusionar al electorado", a "renovar" la formación, y a "captar talento", "abriendo las puertas y ventanas a la sociedad española".

Casado, uno de los candidatos entre los que la militancia tendrá que decidir en urna el 5 de julio antes del Congreso que se celebrará los días 20 y 21, ha abogado por "un proyecto político de unidad territorial" y un partido "honesto", presentándose como "el candidato de los afiliados, no de los notables", "el que está en la calle, no en los despachos".

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo ha afirmado que parte con "desventaja" la carrera para tratar de liderar el PP nacional y ha pedido que haya debates sectoriales "con los candidatos que quieran".

García-Margallo ha arrancado su campaña para convencer a los afiliados del PP en Alicante, provincia donde reside temporalmente y por donde ha sido elegido diputado en el Congreso en las últimas elecciones, y lo ha hecho con un encuentro con militantes, en los que ha escuchado algunas de sus sugerencias.

En declaraciones posteriores a los periodistas, ha asegurado que es "un hecho" que inicia la carrera por el liderazgo del partido con desventaja con respecto a Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Pablo Casado.

"Yo nunca he tenido poder orgánico (en referencia a la secretaria general, Cospedal), ni acceso a la Administración periférica, como la vicepresidenta, y Casado tenía despacho antes de ayer en Génova y también el aparato de NNGG", ha resumido García-Margallo, a quien, de todos modos, estas cuestiones no le "preocupan".

Esto es así, ha continuado, porque el lema de su campaña es 'Decide tú', para lo cual propone debates "sobre cada uno de los temas. con los candidatos que quieran", por ejemplo sobre la situación en Cataluña, las pensiones, el empleo y las políticas familiares, con el objetivo de que "los militantes pueden saber qué ses les ofrece".