¿Quiénes son los grandes apoyos de los candidatos a liderar el PP?

Los candidatos a la presidencia del PP han empezado a sumar apoyos de entre los ex ministros del Gobierno y los cuadros del partido, que poco a poco van abandonando la neutralidad para expresar en público sus preferencias e incluso su incorporación a alguna de las candidaturas.

La ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es la que de momento cuenta con el respaldo de más exministros, cinco, mientras que la todavía secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se ha presentado ante los 'populares' como la candidata de los militantes, aunque también la acompañarán al menos dos exministros.

El aún vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Casado, ha exhibido pluralidad pero ningún cargo del Ejecutivo en su candidatura, como tampoco, hasta ahora, el ex ministro José Manuel García-Margallo. El portavoz de Exteriores, José Ramón García-Hernández, tiene el respaldo público del ex responsable de Interior Jorge Fernández Díaz. De los militantes José Luis Bayo y Elio Cabanes no constan apoyos conocidos.

Santamaría acudió este miércoles a la sede del PP a entregar avales acompañada por dos de sus antiguos compañeros en el Gobierno de Rajoy: el vasco Alfonso Alonso y la andaluza Fátima Báñez. El presidente del PP en Euskadi fue de las primeras voces que apostó en público por la exvicepresidenta, que siempre también ha tenido entre sus fieles a Báñez.

Hoy se han puesto de su lado además el ex responsable de Fomento Iñigo de la Serna, y el ex portavoz del Gobierno y responsable de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, que se suman al respaldo ya adelantado este martes de Álvaro Nadal (Industria). Se supone que tendrá también el apoyo de Cristóbal Montoro, uno de sus colaboradores próximos, aunque todavía no ha dicho nada en público.

Cospedal por su parte tiene ya de portavoz a la exministra de Sanidad Dolors Montserrat, y se anuncia en breve el apoyo a su candidatura del ex titular de Interior, Juan Ignacio Zoido. Tiene también de su lado al ex presidente del Congreso, Jesús Posada, y al ex ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Cospedal cuenta con algo que no tienen los demás candidatos, la estructura de una organización territorial detrás, la de Castilla-La Mancha, formación de la que también es presidenta. El resto de aspirantes tiene el respaldo de portavoces y dirigentes regionales, pero no a todo el partido en una comunidad.

La candidatura de Pablo Casado está sumando cuadros intermedios del partido y cargos públicos, como él mismo ha explicado al presentar sus avales. El aspirante se ha encargado de subrayar que no ha "forzado" a ningún nombre conocido a hacerse la foto con él y ha presumido de pluralidad entre sus apoyos.

Tiene a su lado a otro vasco, el vicesecretario de Política Sectorial, Javier Maroto, y a la portavoz del PP en Madrid, Isabel García Ayuso. Los dos le han acompañado a presentar los avales, junto a los diputados murcianos Teodoro García Egea y Ascensión Carreño, la valenciana Belén Hoyo y el ex director de la Policía y ahora senador por Castilla y León Ignacio Cosidó, entre otros.