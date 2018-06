Feijóo renuncia a presentar una candidatura para liderar el Partido Popular

"No puedo fallar a los gallegos porque sería fallarme a mí mismo". "Ya lo he dicho". Así ha anunciado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que no opta a relevar a Mariano Rajoy. Feijóo ha sorprendido así a los dirigentes del PPdeG que acudían a la reunión pensando que el titular del Ejecutivo autonómico daría un paso adelante para tomar las riendas del PP.

Justificó su negativa porque en las elecciones de 2016 se comprometió a ser agotar el mandato hasta 2020. "Me comprometí con los gallegos hasta 2020, y ellos me respondieron con su voto mayoritario y una mayoría absoluta en España, y no puedo fallar a los gallegos", declara Feijóo, que se mostró emocionado y con voz quebrada

"No sería un buen mensaje que el PP abriera esta nueva etapa faltando a su palabra", justifica Feijóo.

"Se puede y debe hacer política nacional desde Galicia", defiende el titular de la Xunta, y que partió como favorito para suceder a Rajoy, cuando éste anunció su dimisión.

"Voy a defender los intereses de Galicia y los intereses constitucionales que son de todos los españoles", apunta el líder de los populares gallegos.

"Creo en la grandeza del PP, y estamos ante una importante posibilidad de seguir manteniéndola. Este partido tiene futuro, hay personas muy capaces de liderar una nueva etapa, con acierto", afirma en un discurso pronunciado en castellano de forma íntegra.

"Voy a seguir trabajando por el PP desde el PP de Galicia, y voy a seguir sobre todo seguir defendiendo los intereses generales de Galicia y de España, desde Galicia". Así terminó Feijóo su discurso.

El anuncio de Feijóo se produce cuando este lunes a las 12,00 horas quedó abierto el plazo formal para presentar candidaturas ante el congreso extraordinario de julio, para lo cual es necesario presentar al menos 100 avales de afiliados.

Este mismo lunes, el expresidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana, José Luis Bayo, presentó sus avales y también anunció sus aspiraciones el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado.

También confirmó que se presentará el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo, y avanzó su intención de competir por liderar el PP el secretario Ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García-Hernández. Por su parte, este martes está convocada la Junta Directiva regional del PP de Castilla-La Mancha y existe gran expectación ante la posibilidad de que la secretaria general y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, anuncie su candidatura.