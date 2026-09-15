Víctor Egío será el candidato de Podemos a la Alcaldía de Murcia: "El municipio necesita un cambio de verdad"

Ya es oficial. Podemos anunció este martes que el portavoz de la formación morada en la Región de Murcia, Víctor Egío, será el candidato a la alcaldía de Murcia en las elecciones municipales de mayo de 2027, dentro del proceso de primarias que se está llevando a cabo en el partido. “Doy este paso para ser el candidato al Ayuntamiento porque Murcia necesita un cambio de verdad", aseguró.

Egío calificó como "fracaso" un municipio murciano "en el que una persona joven o una familia trabajadora no pueden comprarse una casa sin endeudarse toda la vida". "Un municipio en el que los niños tienen que estudiar en aulas a más de 30 grados es un fracaso", prosiguió. También lo es una Murcia que está "a la cola en transporte público y en calidad del aire en toda España. Y donde cada vez hay más droga, más suciedad y más problemas de convivencia. Yo quiero que mis hijos crezcan en una Murcia mejor que ésta", manifestó.

El candidato reafirmó que da este paso porque tiene "las ideas, la capacidad y el equipo para solucionar todos estos problemas" y porque posee "la voluntad de luchar". "Soy hijo de una familia humilde de clase trabajadora, de una familia numerosa; nunca me he olvidado de dónde vengo. Por eso sé lo importante que es la política para esa gente que solo tiene su trabajo y su nómina para llegar a fin de mes y que necesita que lo público funcione para vivir bien".

Egío apeló a esa política capaz de ofrecer a la ciudadanía "un transporte público, una sanidad y una educación pública de calidad". Contará en su candidatura con nombres que han participado en la construcción de Podemos en Murcia como Cristina Guerrero, Daniel Zaragoza o la actual portavoz municipal Elvira Medina, pero también anunció la incorporación del historiador Pedro María Egea Bruno, que lleva años realizando un "notable trabajo" en el campo de la memoria democrática, destacó el partido.

Leli García, a las puertas del Palacio Consistorial de Cartagena. / L. O.

Una mujer "valiente y trabajadora" para Cartagena

Por su parte, la portavoz de Podemos en Cartagena, Leli García, anunciaba también que se presentará a las primarias de la formación morada para ser la candidata a la alcaldía de Cartagena en las próximas elecciones municipales. "He decidido dar el paso porque sigo sin ver la Cartagena que quiero. Porque, sobre todo, me considero una mujer valiente y trabajadora que sufre también los problemas del día a día frente a la Cartagena de fiesta perpetua que nos venden", aseguró García en un comunicado.

Su intención, alejada del "pan y circo que caracteriza al actual Gobierno municipal del PP", es "afrontar y poner soluciones a los problemas". García destacó como prioridades recuperar la vida en los barrios, construir empleo y apostar por la vivienda social frente a los pisos turísticos. “Debemos defender el turismo de calidad frente al de crucero, recuperar de una vez todos los suelos contaminados que rodean la ciudad, acabar con esta pésima conexión ferroviaria y poner en valor nuestro patrimonio histórico”, ha manifestado.

Para García, que es portavoz de Podemos en la ciudad portuaria desde 2020 y fue concejala hasta 2023, en Cartagena "no hay cabida para el odio y sí para los Derechos Humanos". En este sentido, la candidata mandó un mensaje de apoyo a la diputada de la formación morada en la Asamblea Regional, María Marín, después de que ésta denunciara amenazas de muerte la semana pasada. "A los problemas, soluciones. Y si nos mandan a callar, más alto gritaremos", esgrimió.

Por otra parte, María Marín, que ya confirmó que será la candidata para las elecciones autonómicas en la carrera hacia San Estean, es igualmente la única cabeza de lista a la Asamblea Regional y oficialmente será proclamada candidata el próximo 13 de octubre, cuando finalice el proceso de primarias.