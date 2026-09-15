Tráfico
Estas son las calles cortadas este martes en Murcia durante la Romería de la Fuensanta
Consulta el itinerario por el que discurrirá la patrona murciana, acompañada de miles de fieles, desde la Catedral hasta su santuario en Algezares
Este martes, 15 de septiembre, se celebra la Romería de la Virgen de la Fuensanta, que regresa a su santuario en Algezares recorriendo las calles de la ciudad acompañada de miles de fieles desde la Catedral, donde ha pasado la Feria de Septiembre.
La Policía Local de Murcia lleva a cabo un dispositivo especial para este evento, que cuenta con un gran arraigo no solo entre los ciudadanos residentes en el municipio de Murcia, sino también entre los ciudadanos de otros municipios de la Comunidad Autónoma, lo que origina la asistencia de miles de fieles seguidores de la patrona de Murcia.
Los agentes desempeñan una labor fundamental en un día tan señalado, con la finalidad de hacer compatible el disfrute de miles de ciudadanos con el normal uso de todos los espacios tanto en ciudad como en zona forestal, especialmente durante la Eucaristía (prevista a las 7.00 horas), recorrido y llegada al Santuario (sobre las 15.00 horas), previniendo conductas y/o acciones incívicas que pudieran afectar a la convivencia ciudadana, alterando la normalidad de esta jornada.
Calles cortadas durante la Romería de la Fuensanta en Murcia
Entre las acciones de la Policía para garantizar que la jornada transcurra con normalidad se encuentra el corte al tráfico de las calles por donde pasará 'la Morenica'. Son las siguientes:
- Plaza del Cardenal Belluga
- C/ Arenal
- Glorieta de España
- Tomás Maestre
- Plaza Martínez Tornel
- Puente de los Peligros
- Av. Canalejas
- Plaza Camachos
- Alameda de Colón
- C/ Hermanos Cerón
- C/ Torre de Romo
- C/ Pío XII
- Ronda Sur
- Av. del Progreso
- Av. Región de Murcia
- Plaza José Canalejas
- Saavedra Fajardo
- C/ Subida Fuensanta
- Santuario de la Fuensanta
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