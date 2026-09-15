Estas son las calles cortadas este martes en Murcia durante la Romería de la Fuensanta

Este martes, 15 de septiembre, se celebra la Romería de la Virgen de la Fuensanta, que regresa a su santuario en Algezares recorriendo las calles de la ciudad acompañada de miles de fieles desde la Catedral, donde ha pasado la Feria de Septiembre.

La Policía Local de Murcia lleva a cabo un dispositivo especial para este evento, que cuenta con un gran arraigo no solo entre los ciudadanos residentes en el municipio de Murcia, sino también entre los ciudadanos de otros municipios de la Comunidad Autónoma, lo que origina la asistencia de miles de fieles seguidores de la patrona de Murcia.

Los agentes desempeñan una labor fundamental en un día tan señalado, con la finalidad de hacer compatible el disfrute de miles de ciudadanos con el normal uso de todos los espacios tanto en ciudad como en zona forestal, especialmente durante la Eucaristía (prevista a las 7.00 horas), recorrido y llegada al Santuario (sobre las 15.00 horas), previniendo conductas y/o acciones incívicas que pudieran afectar a la convivencia ciudadana, alterando la normalidad de esta jornada.

Calles cortadas durante la Romería de la Fuensanta en Murcia

Entre las acciones de la Policía para garantizar que la jornada transcurra con normalidad se encuentra el corte al tráfico de las calles por donde pasará 'la Morenica'. Son las siguientes:

Plaza del Cardenal Belluga

C/ Arenal

Glorieta de España

Tomás Maestre

Plaza Martínez Tornel

Puente de los Peligros

Av. Canalejas

Plaza Camachos

Alameda de Colón

C/ Hermanos Cerón

C/ Torre de Romo

C/ Pío XII

Ronda Sur

Av. del Progreso

Av. Región de Murcia

Plaza José Canalejas

Saavedra Fajardo

C/ Subida Fuensanta

Santuario de la Fuensanta