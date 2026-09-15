La Morenica vuelve a su hogar arropada por una marea de peregrinos: "Sentimos una devoción enorme por la Patrona"

Otro año más, el olor a pólvora y las alfombras rojas de pétalos inundan las calles de la ciudad de Murcia. Todos saben qué ocurre; todos saben que la Virgen de la Fuensanta emprende el camino de regreso hasta el Santuario de El Valle, en Algezares, en una Romería que congrega a decenas de miles de peregrinos por la capital del Segura en una de las fechas más destacadas del calendario murciano.

Tras la santa misa en honor a la Virgen de la Fuensanta, que comenzó a las siete de la mañana, miles de madrugadores romeros salían de la Catedral de Murcia para arropar a la Patrona en el inicio de su recorrido. Entre una masa uniforme de teléfonos móviles alzados, dispuestos a capturar el inicio de la travesía, podían distinguirse los rostros expectantes de figuras públicas como el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, o la alcaldesa de la ciudad, Rebeca Pérez, quien no quitaba ojo a la imagen religiosa.

La devoción era tal que los Caballeros de la Fuensanta, cargando a hombros a la Virgen, se veían obligados a pedir a los miles de devotos agolpados que despejasen un camino en el que no cabía un solo fiel más, venidos desde todas partes de España: "Me impacta mucho toda está devoción, me recuerda a la que existe por la Virgen del Pilar", cuenta una zaragozana que vive la Romería por primera vez.

Ana Lucas

En la Calle del Arenal, navegando sobre un mar de cabezas, la Morenica, que estrenaba un manto con tonos blanco y rosa enmarcado con seis lazos y ramilletes de flores a la usanza murciana, recibía su primer baño de pétalos, una máxima que se repetirá a lo largo de todo su trayecto, tiñendo la ciudad de un rojo rastro por el que es posible adivinar por dónde ha pasado la Fuensanta.

La Virgen realizó su primer alto en el camino en la Plaza Martínez Tornel, desde donde saludó a todos los fieles que la acompañan. Fieles con inventarios de lo más variado, que pasan desde las tradicionales cañas con romero hasta largas velas con vivas llamas bailando sobre sus mechas, y es que la presencia de puestos de venta de velas fue constante durante todo el trayecto. Los más pequeños también pudieron iluminar el camino de la Patrona con velas de plástico.

Dos Vírgenes, misma devoción

No tardó mucho la Fuensanta en volver a detenerse; esta vez en el Puente de los Peligros, donde tuvo lugar un emotivo encuentro entre dos de las devociones marianas más queridas de la ciudad: La Virgen de los Peligros, a la entrada del murciano barrio del Carmen, recibía a la protagonista de este día entre petaladas y los repiqueteos de la campana del Puente. Se trata de uno de los instantes más esperados y fotografiados de toda la Romería.

Sin embargo, no hay tiempo para detenerse; aún queda mucho camino por recorrer. Atravesando la Avenida Canalejas como una carmelitana más, entre furgones de policía y las peticiones de los agentes que rogaban a los asistentes abrir paso a la Virgen, la heroína de esta historia arribaba junto a la Iglesia del Carmen, al ritmo de los músicos que ponían banda sonora a la Romería.

En ese nuevo momento de quietud fue cuando todos los peregrinos guardaron un silencio sepulcral, solo roto por el helicóptero de policía, que surcaba los cielos para velar por la Virgen y sus devotos. A ese instante de mutismo le seguía el canto conjunto de todos los fieles, que pregonaban el Himno a la Virgen de la Fuensanta, al menos los que se conocían la letra del cántico.

Al grito de "Viva la Madre de Dios", los asistentes pusieron punto final a la canción; grito al que le han seguido el estruendo de las campanas de la Iglesia del Carmen y una nueva petalada.

Es la devoción a la Fuensanta lo que hará que la Romería continúe año tras año Juan José Ruiz — Caballero de la Fuensanta

Tras esto, el estallido de unos fuegos artificiales, que pillaron por sorpresa a varios de los asistentes, sirvió como señal para reanudar la marcha; estallido que se sumó a la curiosa sinfonía compuesta por cánticos, vítores, gritos de guapa e himnos nacionales que tanto caracterizan a las romerías de la Morenica.

Mientras el río de romeros, a punto de desbordarse, torcía hacia la murciana Calle Torre de Romo, el calor y el cansancio comenzaban a hacer mella entre los asistentes. Algunos de ellos descalzos, en promesa a la Patrona de Murcia, comenzaban a expresar el dolor que sentían en sus pies, pero la devoción a la Fuensanta era más fuerte y se reconfortaban con ser conscientes del momento "tan especial" que vivían, y con saber que cada vez el Santuario estaba más y más cerca. "Es una tradición maravillosa y sentimos mucha emoción cuando hacemos el recorrido", comentaban algunos peregrinos a La Opinión. "Somos creyentes y hacemos el camino por la devoción tan enorme que sentimos", remarcaban otros fieles, que añadían que "es importante que todas estas tradiciones no se pierdan".

Muchos de estos romeros portaban pañuelos con estampas de la Virgen, que compraban en los puestos que el caminante podía encontrarse durante el recorrido con todo tipo de recuerdos, los cuales poseían motivos e imágenes religiosas y de la cultura huertana. Las vendedoras comentaban con sorna que ya no les quedaba ni una pulsera con el rostro de la Fuensanta: "han volado", gritaban entre risas a los cuatro vientos.

Otros peregrinos también contaban con abanicos en su arsenal para combatir un sol dispuesto a robarle el protagonismo a la Morenica. Abanicos con la imagen de la Patrona impresa en ellos, como no podía ser de otra forma, así como la letra del propio Himno a la Virgen de la Fuensanta, cantado un rato antes frente a la Iglesia del Carmen, lo que puede explicar el hecho de que la gran mayoría de asistentes conociese la letra. Estos abanicos eran suministrados por el Ayuntamiento de Murcia a través de puestos como el que se encontraba a la entrada de Santiago el Mayor, y que, junto con la comida y la bebida que muchos empezaban a sacar de sus mochilas, amenizaban la larga marcha.

Quienes no podían pararse a sacar el bocadillo eran los Caballeros de la Fuensanta, que cargaban el trono con brío a la vez que repetían a los peregrinos que despejasen la vía para su paso: "En esta Romería hay más gente incluso que en septiembre, porque es un día festivo", comentaba a este diario Juan José Ruiz, caballero de la Real Hermandad de Caballeros de la Virgen de la Fuensanta, quien cree que "es la gran devoción de la gente por la Patrona la que hace que cada año acudan a la cita sin falta miles de personas y la que hará que esta celebración continúe año tras año", señalaba con entusiasmo.

"Un trayecto tranquilo"

Tampoco podía descansar la Guardia Civil, encargada de garantizar la seguridad durante el recorrido: "El trayecto está siendo muy tranquilo", afirmaban los agentes al llegar a Ronda Sur, ataviados con sus tricornios de gala, quienes comentaban con ironía que la calma existiría "por lo menos hasta la llegada a Algezares", cuando la devoción y el número de asistentes pueden obligar a la benemérita a aumentar la precaución para proteger a la Fuensanta a lo largo de su aún largo recorrido.

Pero los cuerpos de seguridad españoles no eran los únicos presentes. La Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Local (UPR) vigilaba atentamente las calles murcianas junto con la ayuda de patrullas internacionales. Agentes de países como Italia, Francia y Alemania colaboraron para hacer de la Romería un día seguro, donde la única preocupación de los fieles es completar el recorrido hacia el Santuario de la Fuensanta.

Emoción al otro lado de Ronda Sur

Una vez superada la mitad del trayecto, era el momento de que la Virgen se adentrara en el barrio del Progreso. El reloj ya marcaba las 11 de la mañana y el termómetro todavía menos de 30 grados, aunque la marea de abanicos repartidos por el camino hacía parecer que la temperatura era mayor. La avenida principal del barrio murciano se encontraba a rebosar de romeros deseosos de ver a la Morenica pasar por sus calles. Algunos fieles se sorprendían por el nuevo atuendo de la Fuensanta, pues se escuchaban comentarios halagándolo: "Qué preciosidad de manto, señor". Una vez más, como ya es habitual, los pétalos llovieron durante varios emotivos minutos sobre el manto de la Virgen, entre gritos de "¡Viva la Morenica!".

Es en este punto donde se dejó ver el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que presenció la ofrenda floral a escasos metros de la patrona. El presidente continuó el trayecto justo delante de la Virgen, en un lugar privilegiado, y poco después se unió Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia. Ambos siguieron rumbo a la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, el otro punto clave en el barrio del Progreso. La Fuensanta, y sus fieles Caballeros, pudieron descansar unos instantes en la puerta de la iglesia, mientras escuchaban los cantos religiosos de la congregación, seguidos de vítores y aplausos por parte de todos los presentes.

A nadie se le pasó por alto tampoco la presencia del nuevo cabo de Andas de la Virgen de la Fuensanta, Juan Antonio Martínez Romero, que vivía su primera Romería en el puesto con el que se alzó hace apenas unas semanas. "Estoy feliz al máximo, no ha habido ningún problema", declaraba con felicidad, que contó con la complicidad delos Caballeros: "Llevo buena gente y así se puede ir a donde sea".

"Llevo buena gente y así se puede ir a donde sea", decía orgulloso el nuevo cabo de andas

A pesar del largo recorrido que aún quedaba por delante, el ambiente en la calle seguía siendo festivo: sonaba el himno de España mientras volaban en el aire varios cohetes pirotécnicos para celebrar la vuelta de la Morenica a su hogar. Sin embargo, no todos los romeros sufrían por el camino que les faltaba por recorrer, ya que se juntaban los que subían con los que ya bajaban del Santuario. Los más madrugadores ya habían hecho todo el camino hacia arriba y emprendían entonces su vuelta a la ciudad. Esto causaba el habitual "caos" entre romeros que se dirigen hacia un sentido y hacia otro, pero un caos organizado, ya que la mayoría se ceñían a su lado derecho de la carretera, como si de vehículos se tratara.

El puente del Reguerón fue el siguiente punto de máxima concentración de caminantes. Ya se divisaba el mosaico que da la bienvenida a Algezares, lo que hizo que los romeros se animaran y vieran el final más cerca. Los fieles de la pedanía murciana esperaban pacientes la llegada de su patrona después de casi dos semanas fuera de sus fronteras. Este es un lugar donde la Romería se vive con una gran devoción: los gritos son más fuertes, se ven más pañuelos en mano y las flores no escasean. Precisamente fueron dos las petaladas que se pudieron ver en Algezares. La primera de ellas incluso contó con una bandera de España formada con pétalos rojos y amarillos que tres mujeres tiraban de forma coordinada desde su balcón. Una vez más, los gritos de "¡Guapa, guapa y guapa!" fueron la banda sonora de la ofrenda floral, aunque también había música para acompañar el momento.

Las mejores imágenes de la Romería de Murcia / Israel Sánchez

Unos agradecen y otros piden

Los romeros siempre entran dentro de una de las dos categorías principales (o en ambas): los que agradecen a la Virgen sus acciones y los que hacen sus plegarias con la esperanza de que les pueda ayudar. Por lo general, los fieles que se divisan a lo largo de todo el recorrido sin nada más que carne y hueso en sus pies entran en el primero de los grupos anteriores. Así lo confirman dos mujeres descalzas a la altura de Algezares: "Es por un agradecimiento que tenemos a la Virgen". Una de ellas repite, pues el año anterior también hizo el recorrido sin zapatos: sorprende afirmando que "los pies no sufrieron tanto", pero añade que este año creen que va a ser más duro por la temperatura del asfalto.

Por otro lado, muchos fieles piden salud, amor o simplemente felicidad, para ellos y para los suyos. Sin embargo, hay cierto colectivo, ataviado con camisetas granas con un dorsal en la espalda, que piden éxitos para su equipo. Hablamos de los aficionados del Real Murcia, que un año más se dejan ver en cada una de las esquinas de la Romería luciendo la equipación de su club, independientemente de la temporada a la que pertenezca su camiseta. "Vamos a pedir que nos dé suerte para volver a la categoría de la que nos sacaron y que podamos disfrutar de nuestro Murcia por muchos años más", comenta un aficionado. Otra opción también muy repetida es la de las camisetas de la selección española, especialmente después de la victoria en el Mundial este verano.

Regreso a casa

En lo alto de Murcia, rodeado de un inmenso monte, se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta. Miles de romeros esperaban en los alrededores a que la Patrona realizara su gran entrada. Frente a la terraza del restaurante Quitapesares, situado en las inmediaciones del Santuario, ondeaba una pancarta en honor a José Ballesta, el fallecido alcalde de Murcia: "Alcalde eterno", rezaba la pancarta.

Después de tantas horas, llegaba por fin el final del recorrido, no sin antes superar la parte más difícil: una empinada cuesta llena de curvas en la que los Caballeros de la Fuensanta tuvieron que sacar las fuerzas que les quedaban para subir a su patrona a lo más alto, a su hogar. La marea de gente era inmensa: los cuerpos de seguridad tuvieron que advertir a algunos de los presentes que se apartaran, puesto que el trono de la Virgen junto con todos sus protectores necesitan espacio y estaba todo abarrotado.

Antes de realizar la esperada entrada, se vivió un momento muy especial en el monasterio situado junto al Santuario: la Virgen se paró a 'mirar' a las Hermanas Pobres de Algezares, que aprovecharon el momento para dedicarle una emotiva canción a la Fuensanta. Y, ahora sí que sí, llegó el momento de la entrada a casa. La Morenica estuvo rodeada de miles de romeros que la acompañaron durante todo el camino, mientras que las campanas del Santuario sonaban para dar la bienvenida de nuevo a su patrona.

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Así se cerraba la Romería de este 2026, pero los fieles de la Región no deben sentir pena por no ver a la Virgen de la Fuensanta hasta las fiestas de primavera. El próximo mes de octubre, del día 4 al 22, la Morenica realizará una nueva peregrinación con motivo del centenario de su coronación canónica que saldrá de las fronteras del municipio y recorrerá Fortuna, Abanilla, Campos del Río, Archena, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Ceutí, Alguazas, Molina de Segura, Yecla, Alhama de Murcia y Librilla.