La Fuensanta, de estreno: un manto para el camino y otro para el Santuario

La Virgen de la Fuensanta emprende este martes el camino de regreso a su Santuario vestida de estreno y con una particularidad que permitirá contemplarla con dos apariencias distintas a lo largo de la jornada, si todo transcurre según lo planeado. Partirá de la Catedral con un nuevo manto en tonos rosas, con flores y dorados, y, una vez concluida la Romería, la intención es cambiarlo por un segundo manto de color verde. Uno para acompañarla durante el recorrido; otro, para recibirla ya en en su casa del monte. Dos estampados diferentes sobre un mismo traje en una jornada en la que la indumentaria de la patrona vuelve a formar parte de esos detalles que muchos murcianos observan de cerca.

Los dos mantos, bendecidos durante las fiestas de septiembre, comparten un mismo traje y responden a dos diseños diferentes, terminados expresamente para estas fechas. Así lo explica María Artiñano de la Cierva, camarera de la Virgen de la Fuensanta: «Son dos mantos y el mismo traje».

El que llevará durante la Romería es el de tonos rosas, con flores y dorados. Después llegará el turno del verde. «La idea es colocárselo una vez llegue al Santuario», precisa Artiñano. Las telas presentan estampados distintos, de manera que un mismo traje permite construir dos conjuntos diferenciados a lo largo de la jornada.

La ‘Morenica’ va así de estreno con una vestimenta que su camarera describe como «elegante» y en la que destacan también la presencia de lazos barrocos. En torno al resultado hay especial expectación entre quienes han participado en su preparación. «Estamos todos contentísimos, porque ha gustado mucho», cuenta Artiñano, pendiente ahora de comprobar cómo se contempla el conjunto cuando la imagen salga a la calle.

Detrás de los nuevos mantos hay un trabajo compartido. La tela fue adquirida en Valencia, mientras que la confección se ha realizado en Murcia. En su elección y concepción han participado Alejandro Romero y Paco Nortes junto con el grupo de personas que ha colaborado en el proyecto.

Una ofrenda

Los mantos son, además, una ofrenda de alrededor de una treintena de devotos de la Región y de zonas cercanas. El trabajo se ha terminado recientemente, expresamente para la ocasión. A él se ha sumado la intervención de los hermanos Cava en las flores y los adornos. Artiñano destaca especialmente a quienes han ido dando forma al conjunto: «Gente muy artista y muy preparada».

Nada se ha dejado para el último momento. Aunque la ropa sea nueva, hubo una prueba previa para comprobar cómo se adaptaba a la imagen. El ensayo despejó cualquier posible contratiempo: el traje encajó correctamente y no hubo que realizar ningún arreglo.

A los tejidos se incorporan las piezas con las que la Fuensanta afrontará su traslado: la Corona de Gascón, el cetro, un pectoral de amatistas y el Escudo de Murcia. Aquí la estética comparte espacio con una necesidad mucho más práctica. La imagen debe quedar preparada para el movimiento y con todos sus elementos asegurados. «Como va de viaje, tiene que ir muy bien preparada, con todo sujeto para que no se mueva», explica su camarera.

La atención puesta en esa preparación no termina con la subida al santuario. Según señala Artiñano, la imagen tiene prevista a partir del 4 de octubre una peregrinación por otros municipios de Murcia, por lo que el cuidado con el que se dispone para estos desplazamientos adquiere también continuidad después de la Romería.

Así luce este martes la Fuensanta para emprender su marcha hacia el Santuario. / Israel Sánchez

Un década vistiendo a la Virgen

Este martes, la Fuensanta regresará a su Santuario de Algezares, un templo ligado durante siglos a la imagen de la patrona, que vuelve a convertirse en el destino de un camino que para muchos murcianos forma parte de la memoria familiar tanto como de la religiosa.

En el caso de María Artiñano de la Cierva, esa memoria es también familiar. Lleva diez años ejerciendo como camarera de la Virgen, pero antes que ella lo hicieron su madre, su abuela y su bisabuela. Cuatro generaciones unidas a una tarea en la que conviven detalles tan concretos como ajustar una prenda o asegurar una joya y otros mucho más difíciles de medir.

El paso del tiempo, asegura, no ha rebajado la emoción. Cuando se le pregunta qué siente al vestir de nuevo a la Fuensanta, responde sin necesidad de buscar demasiado las palabras y cómo lo hace cada año: «Como si fuera la primera vez». Los estrenos acentúan todavía más esa sensación. «Me hace una ilusión ver cómo le queda. Sobre todo cuando va de estreno», dice.

Hay en esas horas previas una dimensión que trasciende la elección de las telas o el resultado del conjunto. Vestir a la patrona es para Artiñano un acto de cuidado, pero también de oración. «Disfrutamos mucho y le rezamos mucho para que todo salga bien y a la gente le guste», explica. Y enseguida sitúa lo que considera verdaderamente importante por encima de la apariencia: que quienes se acerquen a verla recen y le confíen sus necesidades. Cuando habla de los milagros que atribuye a la Virgen, lo hace desde esa convicción religiosa personal que acompaña a una devoción heredada en su familia durante generaciones.

Quizá ahí resida una de las peculiaridades de los preparativos de la Romería: en que detrás de la estampa que después contemplarán miles de personas hay horas de pruebas, ajustes, manos que confeccionan, otras que adornan y una camarera comprobando que cada elemento queda en su sitio para que la Virgen quede ‘guapa’ ante sus fieles. Esta vez, además, el resultado no será uno solo.

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La Fuensanta saldrá vestida con flores, rosas y dorados para recorrer el camino hacia Algezares. Cuando llegue al Santuario, si se cumple lo previsto, el rosa dejará paso al verde. Mismo traje, otro manto. Dos estampas de estreno.