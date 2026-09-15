Dispositivo de 80 operarios y 32 vehículos para garantizar la limpieza durante la Romería

Murcia ya está preparada para uno de los días grandes de sus fiestas, la Romería de la Virgen de la Fuensanta. Para garantizar que la ciudad, el recorrido y el entorno del Santuario se mantengan en las mejores condiciones durante esta jornada, el Ayuntamiento de Murcia, junto a la empresa concesionaria PreZero, ha preparado un dispositivo especial de limpieza que movilizará a más de 80 operarios y 32 vehículos especializados y que se desarrollará antes, durante y después de la celebración.

El concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén, ha destacado que «hemos preparado un dispositivo ágil y minucioso para que Murcia ofrezca su mejor imagen durante el día grande de nuestras fiestas. No obstante, para lograr la preservación de nuestro entorno natural, es indispensable combinar este esfuerzo institucional con el compromiso cívico de todos los ciudadanos».

Durante el día de hoy, los trabajos se intensificarán desde primera hora. Tras la tradicional misa, equipos especializados en hidrolimpieza actuarán en el entorno de la Catedral, la Plaza Belluga y La Glorieta para retirar de forma inmediata los restos de cera. Simultáneamente, un dispositivo de actuación rápida acompañará a la comitiva durante todo el recorrido hacia el monte. Este equipo garantizará el vaciado continuo de papeleras y la recogida ininterrumpida de residuos al paso de los romeros.

Estos trabajos se complementan con las labores de adecuación viaria, que continuarán mañana miércoles día 16. Un equipo específico, apoyado por maquinaria pesada (camiones cuba, barredoras de gran capacidad y vehículos multilift), trabajará de forma intensiva en las zonas asfaltadas, la explanada del Santuario y los viales de acceso a la Fuensanta para devolver a estas vías públicas su estado óptimo de limpieza de forma ágil y eficaz.

Aseos y refuerzos para las zonas de mayor afluencia

El dispositivo cuenta además con 130 aseos portátiles distribuidos estratégicamente en los puntos de mayor concentración de personas, que dispondrán de mantenimiento continuo durante la jornada.

Asimismo, se ha reforzado la instalación de puntos de recogida selectiva en las principales zonas de descanso, especialmente en jardines y puntos de parada situados en la pedanía de Algezares.

El operativo incorpora también tratamientos de higienización y desodorización basados en tecnología biodegradable, con agentes enzimáticos que favorecen la degradación natural de la suciedad y la neutralización de olores.

‘Tu basura se vuelve contigo’

De forma complementaria, la Consejería de Medio Ambiente ha instalado un punto especial de información ambiental en El Valle.

La iniciativa forma parte de la programación de la ‘Mochila de actividades’ y tendrá como objetivo concienciar a los romeros sobre la importancia de proteger el entorno natural durante una de las celebraciones con mayor afluencia de visitantes en la zona.

El punto móvil está situado en el Cruce de los Teatinos, próximo al Santuario de la Fuensanta, y ofrece diferentes actividades participativas para dar a conocer los valores naturales de El Valle, explicar las principales amenazas que afectan a este espacio y fomentar comportamientos responsables.

Una parte importante de la campaña se centra en evitar el abandono de residuos, uno de los problemas que adquiere mayor relevancia durante las jornadas de elevada afluencia de visitantes.

Los informadores ambientales difundirán las campañas ‘Tu basura se vuelve contigo’ y ‘Cero residuos’, con las que se pretende fomentar que los propios visitantes retiren los desperdicios que generen durante la jornada.

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En esta línea, regresa un año más el Día del Monte Limpio, de modo que se han instalado puntos informativos en el recorrido de la romería y se ha desplegado una carpa informativa en la rotonda de la avenida de la Región Murciana con la Costera Sur de Algezares en la que se distribuirán entre los asistentes bolsas biodegradables para la recogida de residuos, elaboradas a partir de piel de patata, biodegradables y biocompostables.