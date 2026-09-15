La devoción guía a la Fuensanta en su emotiva vuelta a casa

Murcia está lista para volver a arropar un año más a su patrona en su vuelta a ‘casa’. La Virgen de la Fuensanta emprende el camino al Santuario de El Valle, en Algezares, en una nueva Romería que congrega a decenas de miles de peregrinos por las calles de la capital del Segura en una de las fechas más destacadas del calendario murciano.

Una jornada llena de devoción y confraternidad que comienza con la tradicional misa de despedida de Nuestra Señora de la Fuensanta en la Santa Iglesia de la Catedral. Sus puertas abren antes del alba para acoger a todos aquellos fieles que no quieren perderse uno de los actos litúrgicos más representativos de la ciudad. El mismo será oficiado (07.00 horas) por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, quien a pesar de presentar su renuncia al cargo en 2024, continúa ejerciendo las labores como máximo mandatario eclesiástico en la Región de Murcia a la espera de que el nuevo Papa León XIV le ‘libere’.

La Tronaera, una hora más tarde, marcará la salida de la ‘Morenica’ de la Catedral, que desde el año pasado recuperó la entrada principal como salida a la Plaza del Cardenal Belluga, tras dos años en los que las obras de remodelación del imafronte obligaron a la salida por uno de los laterales, por la puerta de la Plaza de la Cruz.

Desde allí, los fieles podrán acompañar a la patrona en una romería que en la calle Arenal volverá a vestirla de color gracias a la tradicional lluvia de pétalos. Tras cruzar la Glorieta de España en dirección a la plaza Martínez Tornel por Tomás Maestre, la imagen encarará el Barrio del Carmen a través de el Puente de los Peligros. El intenso episodio de lluvias ocurrido la semana pasada propició el desplome del arco decorativo dedicado a la Virgen de la Fuensanta en el Puente Viejo, aunque el elemento decorativo ha sido íntegramente repuesto antes de la tradicional Romería.

La emoción se abre paso de la mano de la patrona mientras esta enfila su recorrido hacia Ronda Sur, dejándose querer por tantos y tantos fieles, algunos que la acompañan y otros simplemente se contentan con mirarla desde las aceras de la avenida Canalejas, la plaza Camachos y la Alameda de Colón.

La Iglesia del Carmen es el lugar elegido un año más para la primera parada de la virgen en su romería, donde recibe tradicionalmente la despedida oficial de las autoridades antes de continuar con su recorrido hacia el Santuario del monte. Los velones encendidos de decenas de romeros van marcando entonces el camino a Algezares.

El número de peregrinos y fieles comienza entonces a crecer exponencialmente conforme la imagen de la patrona supera las calles Hermanos Cerón, Torre de Romo y Pío XII, a las puertas del Barrio del Progreso. Algezares ya se empieza a intuir en el horizonte, previo paso por la avenida Región de Murcia, la plaza José Canalejas y Saavedra Fajardo.

Al filo del mediodía, la Fuensanta encara la subida de la calle homónima para zigzaguear hasta el Santuario de El Valle, arropada por el fervor de un pueblo murciano que siempre cumple en los últimos metros de la patrona antes de volver a ‘casa’, con su entrada prevista a eso de las 15.00 horas. Una despedida siempre dulce, pues pueblo y patrona prometen citarse, con la emoción como testigo, el próximo mes de septiembre. Una promesa que siempre se cumple, llueva, truene o ‘pique’ el sol.

Canciones y bailes para despedir a la Morenica

Durante la pasada noche, las calles del centro de Murcia acogieron el Desfile Huertano y Ronda de despedida de Peñas Huertanas Federadas a Nuestra Señora de la Fuensanta, una cita llena de tradición, color y devoción previa a la romería de la patrona murciana.

El Desfile Huertano, que partió a las 21.00 horas de la calle Besabé, contó con la participación de una banda de música, los tradicionales cabezudos, las Reinas de la Huerta de Murcia, acompañadas de sus Cortes de Honor, y grupos folklóricos y de Coros y Danzas como el Ciudad de Totana (Peña La Mantellina), la Asociación Cultural Folklórica Rondalla de Calasparra, Virgen de la Purísima (Peña El Lugarico), Virgen del Rosario (Peña El Limonar), Ntra. Sra. de los Dolores (Peña El Mortero) y El Barbecho (Peña El Tablacho).

Una hora más tarde, sobre las 22.15, se procedió al acceso ordenado al Altar Mayor de la Catedral de Murcia de las Reinas de la Huerta, sus Cortes de Honor y los grupos participantes. Parejas de cada peña ofrecieron un baile y una canción tradicional a la patrona de todos los murciano, que un año más fue receptora de una ofrenda de cariño y respeto más que centenaria la noche de antes de la Romería.

Una peregrinación histórica

Como antesala del centenario de su coronación, el Ayuntamiento de Murcia ha programado la peregrinación extraordinaria de la patrona por 56 pedanías del municipio, comenzando el pasado 20 de abril y prolongándose hasta el pasado 14 de junio.

Además, con motivo de este centenario y bajo el lema ‘Reina de nuestras almas’ se celebrará un Año Jubilar, concedido por el obispo de la Diócesis de Cartagena, desde el tercer domingo de Pascua de 2026 (19 de abril) al tercero de Pascua de 2027 (11 de abril). Entre los principales actos destacan la Eucaristía de apertura (19 de abril de 2026, Catedral de Murcia), la Eucaristía de clausura (11 de abril de 2027), las celebraciones litúrgicas durante las peregrinaciones, las novenas de septiembre de 2026 y abril de 2027, y la festividad de la Virgen de la Fuensanta (13 de septiembre de 2026), y la tradicional romería de regreso al Santuario.

Murcia se prepara así para vivir uno de los acontecimientos más significativos de su historia reciente con la conmemoración, en 2027, del centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Fuensanta.

Entre las paradas han destacado enclaves especialmente simbólicos de la huerta murciana, como la ermita de San Roque en El Esparragal, la de la Virgen de la Huerta en Los Ramos o la de San Juan en Guadalupe. Asimismo, la imagen ha visitado lugares significativos como el Monasterio de Los Jerónimos, la Brigada Paracaidista en Javalí Nuevo, el Seminario Redemptoris Mater y comunidades religiosas como las Hermanitas de los Pobres.

La segunda peregrinación se celebrará en octubre, el mes del rosario, del 5 al 18 de octubre, e incluirá hospitales, el centro penitenciario y diversos municipios de la Región de Murcia.

Actos del centenario

El día principal de la conmemoración será el 11 de abril de 2027, coincidiendo con la fecha de la coronación canónica de la patrona. La jornada comenzará con una Eucaristía jubilar en la Catedral de Murcia y continuará con un acto institucional en la plaza Martínez Tornel y el Puente de los Peligros, así como una solemne procesión por las calles del centro histórico.

Los actos culminarán con una solemne procesión por el centro histórico y el regreso de la imagen a la Catedral.

Posteriormente, del 12 al 18 de abril, se celebrará una semana de acción de gracias, durante la cual la Virgen de la Fuensanta permanecerá en el presbiterio catedralicio. El cierre definitivo tendrá lugar el 18 de abril con la tradicional romería de regreso al Santuario de Algezares.

"El Ayuntamiento de Murcia invita a murcianos y visitantes a participar activamente en esta programación histórica, que no solo refuerza la devoción a la patrona, sino que también pone en valor el patrimonio, la identidad y la cohesión social del municipio", afirman desde el consistorio.

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El centenario de la coronación de la Virgen de la Fuensanta se presenta así como una oportunidad única para proyectar Murcia como referente cultural y espiritual a nivel nacional, con su patrona como símbolo de unión de toda la ciudadanía.