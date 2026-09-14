Transporte público gratuito y horarios especiales mañana en Murcia por la Romería de la Fuensanta

El transporte público será gratuito durante toda la jornada de mañana en Murcia, coincidiendo con la celebración de la Romería de la Virgen de la Fuensanta, y se habilitarán también lanzaderas especiales para el regreso de los fieles desde el santuario en Algezares.

Así lo ha anunciado este lunes el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, una vez que se ha desconvocado la huelga de autobuses que había prevista para esa jornada, un gesto que ha agradecido públicamente a los trabajadores.

El servicio no tendrá coste para los viajeros para incentivar el uso del transporte público en una jornada que es festiva a nivel local y que genera un gran movimiento de ciudadanos a lo largo de todo el día.

Para favorecer la llegada al santuario de la Morenica, se ha habilitado una lanzadera especial que saldrá de la calle Floridablanca, a la altura de la confitería Espinosa, desde las 7 de la mañana.

Una vez que la virgen llegue al santuario, además de esta lanzadera que conecta con el centro se habilitarán otras a las pedanías de La Alberca, El Palmar, Sangonera la Verde, Los Garres, San José de la Vega, Beniaján, El Secano, Torreagüera, Los Ramos y Zeneta para facilitar el regreso de los romeros.

Asimismo, se ha adelantado la hora de salida de las cabeceras para que quienes lo deseen puedan asistir a la misa que se celebra en la Catedral antes de la Romería.

Así, las líneas 26A (El Palmar) y 44 (Alcantarilla), además del tranvibús circularán desde las 6 horas, y las líneas 28 (Sangonera la Verde), 30 (Zeneta), 31 (Beniel-El Raal), 36 (Santomera-Cobatillas), 37 (El Bojar- Carril de Los Pinos), 44 (La Ñora), 50 (San José de la Vega), 50 (Cabezo de Torres- Churra) y 91 (Sangonera la Seca) lo harán desde las 6:30.

A las 6:45 arrancarán los servicios de las líneas 29 (La Alberca) y 31 (Alquerías), y las 7 horas los de las líneas 1 (San Ginés), 37 (El Bojar-Tiñosa) y 50 (Cabezo de Torres-Pueblo Nuevo).

Todas estas líneas ofrecerán un servicio continuo hasta las 8 horas en función de la demanda de viajeros, y el resto de la jornada tendrán el horario habitual de los días festivos.

Toda la información de horarios y recorridos se podrá consultar en las redes sociales municipales y en las páginas web de las concesionarias del servicio.

Además, las líneas que tienen un recorrido coincidente con el del cortejo de la Romería se desviarán por rutas y paradas alternativas. E