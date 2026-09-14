¿Qué tiendas y supermercados abren este martes de Romería de la Virgen de la Fuensanta en Murcia?

Este martes, 15 de septiembre, es festivo en el municipio de Murcia debido a la celebración de la Romería de la Virgen de la Fuensanta, broche de oro de la Feria de Septiembre. Como ocurre cuando el calendario marca una jornada no laboral, cabe preguntarse si habrá comercios abiertos para aquellos que quieran disfrutar el día libre de tiendas o hacer alguna compra de última hora.

Aunque durante algunas jornadas festivas un número considerable de establecimientos deciden levantar la persiana a los clientes, no es el caso de este 15 de septiembre.

Las tiendas de los centros comerciales de Murcia, Nueva Condomina, Thader, Atalayas, Myrtea y La Noria, permanecerán cerradas durante este martes de Romería. Solo sus zonas de ocio y restauración estarán abiertas al público.

Así que aquellos murcianos que deseen pasar el día de compras en un centro comercial tendrán que trasladarse, por ejemplo, al Espacio Mediterráneo, en Cartagena, Dos Mares, en San Javier, o Parque Almenara, en Lorca, que operarán con normalidad.

Otros establecimientos como los del grupo Inditex, Mango, El Corte Inglés o Ikea tampoco abrirán el festivo del 15 de septiembre en Murcia.

Una persona recorre los pasillos de un supermercado con el carro de la compra, en una imagen de archivo. / FERNANDO SÁNCHEZ / Europa Press

Supermercados abiertos el Día de la Romería en Murcia

Entre los supermercados asentados en el municipio de Murcia también predomina el cierre de puertas durante el Día de la Romería. Mercadona, Lidl, Aldi y Alcampo no recibirán clientes.

En cuanto a la cadena Carrefour, solo abrirá sus locales Express, mientras que la mayoría de establecimientos Consum permanecerán cerrados, pero algunos de ellos, como el de la calle Navarra, indican que levantará la persiana.

Así, conviene consultar en la página web del supermercado el horario concreto de tu tienda más cercana.