Murcia se prepara para volver a "pecar" a los pies de la Catedral: una de las reaperturas gastronómicas más esperadas ya tiene fecha

Murcia capital se prepara para una de las reaperturas gastronómicas más comentadas de los últimos meses. Pecado, el restaurante que ya es todo un referente en Águilas, dará la sopresa "a principios de octubre" en pleno casco histórico de la ciudad, según confirmó el propio local a través de su cuenta de Instagram.

El nuevo local seguirá ocupando la esquina entre la calle Frenería y la calle Puxmarina, a solo unos metros de la Catedral de Murcia, uno de los puntos con más encanto y afluencia del centro. No es un proyecto que salga de la nada: Pecado cuenta ya con un establecimiento consolidado en Águilas (en la calle Iberia, 13), que se ha ganado el favor tanto de clientes como de la crítica especializada.

Meses de expectación y una fecha ya confirmada

La marca llevaba tiempo avisando de que se avecinaban "grandes cambios" para su local murciano. Así lo explicaban recientemente en Instagram: "Hace unos meses os anunciábamos que se avecinaban grandes cambios para nuestro local de Murcia. Hoy os contamos que van a ocurrir a principios de octubre, y estamos deseando que os enteréis de todo."

Para generar aún más expectación, el restaurante ha habilitado un formulario de inscripción bajo el nombre "Octavo pecado", disponible en el enlace de su biografía de Instagram, con el que prometen que los inscritos serán "de los primeros en enterarse de las novedades y disfrutar de muchas sorpresas".

En su página web, la marca ha lanzado además una campaña cargada de misterio e ironía en torno al concepto que le da nombre: "Muy pronto descubrirás por qué perderte nuestra apertura será el verdadero OCTAVO PECADO. Un lugar donde los pecados no se castigan, se sirven." Y añaden: "Es el pecado de quedarse fuera. De escuchar cómo todos hablan de ello, de ver fotos en instagram, historias, mesas llenas, música ambiente… Y no haber estado allí."

El aval de Tapas Magazine

Parte del hype que rodea a Pecado no es casualidad. Su local de Águilas luce en la puerta una pegatina que acredita su aparición en Tapas Magazine, una de las publicaciones de referencia en gastronomía, restauración y lifestyle a nivel nacional. La revista le dedicó un artículo este año en el que destacaba la esencia del espacio: "Un demoníaco (o neptuniano) tridente preside la entrada a un antiguo almacén de esparto en primera línea de playa cerrado desde 1957 y reconvertido en un precioso restaurante en el que la decoración ha sido medida al milímetro para lograr un ambiente sumamente acogedor, con una curiosa mezcla de aires entre tropicales y coloniales."

Sobre su propuesta culinaria, la revista añadía que ofrece "cocina fusión, multicultural y viajera y con una atención muy especial a la presentación de los platos que, en su mayoría, ofrecen en formato tapa o para compartir. Una especie de casual food sofisticado."

Una carta que invita a "pecar"

Aunque todavía se desconoce si la carta de Murcia será idéntica a la de Águilas, esta última da buena cuenta del nivel gastronómico que maneja la marca. Dividida en apartados tan sugerentes como "Tentaciones" o "Pecado original", la carta combina producto de altísima calidad con propuestas creativas.

Entre sus "Tentaciones" destacan platos como la anchoa del Cantábrico "000" con pan hojaldrado y mantequilla ahumada (6 €), la ostra en tempura con ponzu, mayo-sriracha y perlas de yuzu (7 €), el carpaccio de atún rojo Balfegó con yema de codorniz curada en soja y jengibre (14 €) o el jamón de ventresca de atún rojo (22 €).

Precisamente, sobre el plato de anchoa, uno de los más celebrados en redes, el propio restaurante explicaba en Instagram su sencillez y equilibrio: "No hacen falta muchos elementos para conseguir un plato redondo. Solo se compone de tres, pero se complementan a la perfección", señalan, destacando el pan hojaldrado, la mantequilla ahumada elaborada "expresamente para este plato" y una "espectacular anchoa del Cantábrico '000'. Un auténtico productazo de cuyo sabor estamos enamorados."

En el apartado "Pecado original" hay opciones para todos los gustos: desde croquetas de cecina, trompeta negra y cremoso de parmesano (3 €) hasta propuestas más elaboradas como el tiradito de corvina con aguachile de maíz dulce y jalapeño (18 €), los gambones en tempura ligera glaseados con chili dulce (18 €) o el tartar de atún rojo Balfegó con guacamole, tonkatsu y coca de hierbas provenzales (23 €). También hay hueco para una completa tabla de quesos, disponible en media ración (14 €) o ración completa (22 €).

Cuenta atrás para "pecar" en Murcia

Con la fecha ya prácticamente confirmada y una propuesta que promete ser, en palabras del propio restaurante, "más inesperada, más provocadora, más inolvidable", Pecado se perfila como una de las reaperturas gastronómicas más esperadas del otoño en la Región de Murcia. Todo apunta a que el nuevo local, a los pies de la Catedral, no dejará indiferente a nadie.