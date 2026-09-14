Feria de Septiembre
Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: esta es la programación de actividades para este lunes
Los homenajes a la Virgen de la Fuensanta y los desfiles de Moros y Cristianos protagonizan una intensa jornada festera en la capital
La Feria de Septiembre suma este lunes una nueva jornada taurina de altura, con una corrida de toros que reunirá en el cartel a tres de los grandes nombres del toreo actual: Morante, Manzanares y Talavante, que se enfrentarán a los toros de J.P. Domecq a las 18.30 horas en la Plaza de Toros de Murcia. Los aficionados también podrán disfrutar por la mañana de las Jornadas de puertas abiertas en Terra Natura, previa retirada de invitación.
La tarde-noche viene además cargada de tradición huertana y festera, con el Desfile de la Entrada Triunfal del Infante Alfonso de Castilla, el desfile huertano de los grupos de coros y danzas de las peñas, y una intensa ronda de homenajes a la Virgen de la Fuensanta en la Catedral, entre ofrendas, actuaciones y la Ronda de Despedida. La jornada se cerrará con la Embajada de la Entrega de Llaves y el desfile de cargos festeros hacia el Campamento Medieval.
Como cada día, la Feria mantiene su oferta de música, teatro, gastronomía y catas en los Huertos del Malecón, que este lunes cerrarán su actividad a la 1.00 de la madrugada. Consulta a continuación toda la programación prevista.
Las actividades de la Feria de Septiembre, este lunes
- Jornadas de puertas abiertas en TerraNatura. Previa retirada de invitación. TerraNatura.
- 13h. Aperitivos taurinos 2026. Cristian Romero, "Premio al mejor puyazo" de la feria taurina 2025. Posteriormente proyección del documental "Mondeño, el torero místico". Real Club Taurino de Murcia.
- 18.30h. Corrida de Toros. Toros de J.P. Domecq, para los diestros Morante, Manzanares y Talavante. Plaza de Toros de Murcia.
- 19h. Exhibición de diversas artesanías. Talleres. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Huertos del Malecón.
- 20h. Exposición y venta de productos gastronómicos. Huertos del Malecón. Zona de expositores.
- 20h. Cata de Cafés Salzillo. 30 plazas. Acceso gratuito con invitación en www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.
- 20.30h. Desfile de la Entrada Triunfal del Infante Alfonso de Castilla. Moros y Cristianos. Itinerario: Plaza Fuensanta, Gran Vía Escultor Salzillo, Plaza de Martínez Tornel, Calle Tomás Maestre, Calle San Patricio, Plaza del Cardenal Belluga.
- 20.30h. La Terraza de la Feria. Actuación de Dingy Dj y Salmerock. Terraza de Los Molinos.
- 21h. Teatro en Feria. "Género de dudas". Venta de entradas: taquilla y web del teatro. Teatro Romea.
- 21h. Concierto de 'La Romería' a cargo de Replay Band. Plaza Ntra. Sra. de Lorero (Algezares).
- 21h. Desfile huertano con los grupos de coros y danzas de las peñas huertanas. Itinerario: Plaza de Santo Domingo, Alejandro Seiquer, Plaza de Cetina, C/ Barrionuevo, con llegada a Plaza Hernández Amores (Plaza de la Cruz).21h. Ronda a la Virgen de la Fuensanta. Ofrenda y actuación de la Tuna España. Catedral de Murcia. Altar Mayor.
- 22h. Cata de Estrella de Levante. 30 plazas. Acceso gratuito previa invitación en www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.
- 22h. Ronda de Despedida a la Virgen de la Fuensanta con la participación de Grupos de Coros y danzas/folklóricos. Organiza la Federación de Peñas Huertanas y la Hermandad de las Benditas Ánimas de Patiño (Cuadrilla de Patiño). Catedral de Murcia.
- 22h. Moros y Cristianos. Embajada de la Entrega de Llaves. Plaza del Cardenal Belluga.
- 22h. Concierto de la Romería. La Banda Sabinera. Cadena SER. Jardín del Malecón. Escenario.
- 23h. Moros y Cristianos. Desfile de Cargos Festeros, Autoridades, Abanderadas y la imagen de María Santísima de la Arrixaca, al Campamento Medieval. Itinerario: Plaza del Cardenal Belluga, Calle San Patricio, Maestro Alonso, Martínez Tornel, Plano San Francisco, Gaspar de la Peña y Campamento Medieval.
- 1h. Clausura de los Huertos. Jardines del Malecón.
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