Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: esta es la programación de actividades para este lunes

La Feria de Septiembre suma este lunes una nueva jornada taurina de altura, con una corrida de toros que reunirá en el cartel a tres de los grandes nombres del toreo actual: Morante, Manzanares y Talavante, que se enfrentarán a los toros de J.P. Domecq a las 18.30 horas en la Plaza de Toros de Murcia. Los aficionados también podrán disfrutar por la mañana de las Jornadas de puertas abiertas en Terra Natura, previa retirada de invitación.

La tarde-noche viene además cargada de tradición huertana y festera, con el Desfile de la Entrada Triunfal del Infante Alfonso de Castilla, el desfile huertano de los grupos de coros y danzas de las peñas, y una intensa ronda de homenajes a la Virgen de la Fuensanta en la Catedral, entre ofrendas, actuaciones y la Ronda de Despedida. La jornada se cerrará con la Embajada de la Entrega de Llaves y el desfile de cargos festeros hacia el Campamento Medieval.

Como cada día, la Feria mantiene su oferta de música, teatro, gastronomía y catas en los Huertos del Malecón, que este lunes cerrarán su actividad a la 1.00 de la madrugada. Consulta a continuación toda la programación prevista.

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Las actividades de la Feria de Septiembre, este lunes