Habrá autobuses para la Romería de Murcia: los trabajadores suspenden el último día de huelga "para no perjudicar a la ciudadanía"

Habrá autobuses para el día de la Romería de la Virgen de la Fuensanta de Murcia. Las organizaciones sindicales UGT, Comisiones Obreras y USO, convocantes de la huelga del transporte urbano de viajeros de Murcia que arrancó el pasado jueves en la Región, anunciaron este lunes que desconvocan la última jornada de paros prevista para este 15 de septiembre.

Esta decisión responde "exclusivamente a la voluntad de no perjudicar a la ciudadanía de Murcia ni dificultar el normal desarrollo de la Romería y de la tradicional subida de la Virgen de la Fuensanta", una jornada especialmente importante para la ciudad y para miles de murcianos y visitantes, explicaron en un comunicado tras la reunión que mantuvieron para decidir qué acciones emprendían tras los servicios mínimos decretados del 100% por parte del Ayuntamiento capitalino y que calificaron de "abusivos".

Las amenazas planteadas días atrás dejaban en el aire que hubiese conductores al volante de los autobuses para trasladar no solo a los vecinos de Murcia en las líneas urbanas, sino también aquellos que tradicionalmente quieren despedirse de la Morenica antes de emprender la subida hacia Algezares y que vienen de otros municipios limítrofes como Alcantarilla, Molina de Segura, Santomera, Beniel así como otros municipios del área metropolitana o de la Vega Media del Segura, entre otros.

No obstante, reiteraron que sus reivindicaciones son "legítimas" y que siguen "teniendo motivos para exigir una solución al conflicto laboral" con la patronal Froet y la firma de un convenio colectivo regional que garantice, entre otras cuestiones, un calendario laboral anual que permita conocer con suficiente antelación los descansos y facilite la conciliación de la vida laboral y familiar.

"Los trabajadores también sabemos valorar y respetar las fechas de especial relevancia"

Tras la primera jornada de huelga y la manifestación que realizaron el jueves por las calles de la capital, esperaban poder reunirse con el Consistorio el viernes. La reunión quedó aplazada a este lunes, aunque finalmente fue también pospuesta al próximo jueves.

"Voluntad real" para retomar el diálogo

La desconvocatoria para este martes no supone así renunciar a sus reivindicaciones ni dar por finalizado el conflicto: "Es un gesto de responsabilidad hacia la ciudadanía y una muestra de que los trabajadores también sabemos valorar y respetar las fechas de especial relevancia para Murcia".

Por ello, hicieron un llamamiento a las empresas y a las administraciones implicadas para que "aprovechen esta decisión y retomen el diálogo con voluntad real de alcanzar un acuerdo" que permita solucionar definitivamente el conflicto. Los trabajadores, defienden, ya han demostrado su responsabilidad, "ahora corresponde a las empresas y a las administraciones demostrar la suya".