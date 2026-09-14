Convocan una 'bicifestación' el próximo domingo en Murcia

MurciaLab y Murcia en Bici han convocado para este domingo, 20 de septiembre, una ‘bicifestación’ en Murcia para reclamar la conservación de la red de carriles bici del municipio y mostrar su rechazo a la eliminación o modificación de algunos de sus tramos. La marcha conjunta partirá a las 11.00 horas desde la plaza del Cardenal Belluga, adonde llegarán previamente varias columnas de ciclistas procedentes de distintos barrios y pedanías.

La movilización se enmarca en la XX Semana de la Bici y coincide con la Semana Europea de la Movilidad. Las entidades convocantes consideran "una contradicción" promover durante estos días los desplazamientos sostenibles mientras, según denuncian, se adoptan durante el resto del año decisiones que reducen las infraestructuras destinadas a la bicicleta.

Uno de los principales motivos de la protesta será el futuro del carril bici de la carretera de Alcantarilla. MurciaLab y Murcia en Bici aseguran que el Ayuntamiento pretende suprimir su actual trazado y sustituirlo por otros itinerarios. Frente a esta posibilidad, las asociaciones reclaman que se mantenga íntegramente una infraestructura que, recuerdan, fue proyectada, aprobada y financiada con fondos europeos dentro de la estrategia municipal de movilidad sostenible.

Las organizaciones señalan además otros cambios realizados o anunciados en la red ciclista de la ciudad. Entre ellos citan la avenida de Los Dolores, donde parte del itinerario ciclista ha sido eliminado para recuperar un tercer carril de circulación; el Plano de San Francisco, donde el carril bici fue trasladado de la calzada a la acera; y la avenida Miguel Induráin, para la que, según indican, el Ayuntamiento ha anunciado una actuación similar por fases.

Críticas por la falta de participación

MurciaLab y Murcia en Bici critican asimismo que estas decisiones se estén adoptando sin recurrir al Observatorio Municipal de la Bicicleta, el órgano consultivo destinado a canalizar la participación de las asociaciones en las actuaciones relacionadas con la movilidad ciclista.

Según las entidades, la última reunión del Observatorio tuvo lugar a finales de julio de 2024 y desde entonces no ha vuelto a convocarse, pese a que se han anunciado y ejecutado nuevas actuaciones sobre la red. Por ello, reclaman que este organismo se reúna de manera "inmediata y periódica" antes de introducir modificaciones en las infraestructuras ciclistas.

Las asociaciones defienden que la bicicleta debe considerarse un medio de transporte cotidiano y no únicamente una alternativa de ocio. A su juicio, para que pueda competir con otros modos de desplazamiento necesita una red de carriles «continua, conectada y protegida».

"Celebrar la movilidad sostenible mientras se desmontan carriles bici es una contradicción. La bicicleta debe ser tratada como un medio de transporte durante los 365 días del año, y eso significa conservar sus infraestructuras, conectarlas y ampliarlas", sostienen MurciaLab y Murcia en Bici.

Entre sus reivindicaciones figuran el mantenimiento íntegro del carril bici de la carretera de Alcantarilla; evitar la eliminación o reducción de tramos de la red municipal; mejorar el mantenimiento y la continuidad de los existentes; elaborar un plan de expansión ciclista con presupuesto y calendario; y recuperar las reuniones periódicas del Observatorio Municipal de la Bicicleta.

Columnas desde barrios y pedanías

Antes de la salida conjunta desde Belluga, varias columnas ciclistas recorrerán el municipio para confluir en el centro de Murcia. Desde el norte saldrán grupos de Espinardo a las 10.00 horas y Joven Futura a las 10.15. En el sur, las salidas serán desde La Alberca a las 10.00 y Ronda Sur a las 10.30.

Por el este partirán ciclistas desde Monteagudo a las 9.45 horas, Casillas a las 10.10 y Puente Tocinos a las 10.30. En el oeste, las columnas arrancarán desde Alcantarilla a las 9.45 y Barriomar a las 10.30 horas.