El camino de Monteazahar, casi listo: abren dos de los tres tramos la vía rural murciana

La lucha vecinal para la reapertura del camino rural de Monteazahar, que une las pedanías murcianas de Beniaján y Torreagüera, da sus primeros frutos.

La Junta de Gobierno "ha ordenado la recuperación y apertura de los dos tramos que son indudablemente municipales", confirmaron a esta redacción fuentes del Ayuntamiento. Y, respecto al tramo central, "se está comprobando" si es de titularidad pública o privada.

Además, desde la Glorieta concretaron que el pasado viernes se habilitó un plazo de ocho días hábiles para retirar de la senda los elementos que obstruyan el paso, como vallas, puertas y cadenas.

Disputa por la titularidad

Aunque los trámites administrativos para devolver a la ciudadanía este camino iniciaron en 2024. Los vecinos de la Finca Villa Azahar aseguraban que se trataba de una vía interior ubicada en una finca privada, que fue parcelada en los años 80 y consta en las escrituras de la propiedad.

Sin embargo, un informe del servicio de Patrimonio de la Comunidad señala que, al menos un tramo de la senda, "se identifica con un camino rústico de uso y dominio público, censado a favor del Ayuntamiento de Murcia, según la Dirección General del Catastro".

Tras la resolución del expediente, finalmente son dos los tramos los de propiedad municipal -los de ambos extremos-, aunque persisten, por el momento, las dudas respecto a la titularidad del tramo intermedio.

La balanza, inclinada hacia lo público

En favor del Ayuntamiento, existen un par de hechos que inclinan la balanza hacia el uso público del camino de Monteazahar.

Uno de ellos es un escrito remitido por el defensor del pueblo para que sea compatible con usos senderismo, ciclismo y paseos a caballo el trazado de la Cañada Real, a la que pertenecería el camino de Monteazahar según el deslinde de 1905, del que todavía faltan muchas actuaciones por pasar del papel a la realidad.

El otro hecho en favor de la propiedad municipal del camino es que la gerencia del Catastro desestimó en mayo dos expedientes de subsanación de discrepancias con los que reitera su consideración como dominio público.

A falta de esclarecer la titularidad del tramo intermedio, la lucha ciudadana para la recuperación del camino de Monteazahar, liderada por el colectivo Bicihuerta y, en especial, por su portavoz Raúl Jiménez, da sus primeros frutos con la inminente apertura de ambos de sus extremos.

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Denuncias "para desistir" Hasta los tribunales llegó la lucha por recuperar el camino rural. Los propietarios colindantes al camino acusaron a Raúl Jiménez, como portavoz de Bicihuerta, de difamación. "Tuve un juicio por temas de amenazas y acoso en redes", pero "he resultado absuelto de todo", indicó Jiménez a este diario. Según indicó, las denuncias responden al 'modus operandi' "en este tipo de casos, no solo en Murcia, sino en el resto de España". "Es común, a nivel nacional, denunciar a quienes reivindican la apertura de caminos por desperfectos o amenazas, para que desistan. Aunque la mayor parte de acusados quedan absueltos", expuso.

Cabe recordar que incluso se recolectaron firmas para que se resolviese el expediente de apertura iniciado hace ya dos años, cuya resolución ha permitido a la ciudadanía estar un paso más cerca de poder emplear esta vía de unión entre Beniaján y Torreagüera.