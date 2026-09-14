Más de 460 agentes para garantizar la seguridad durante la Romería de la Fuensanta en Murcia

El Ayuntamiento de Murcia ha preparado un amplio dispositivo especial de seguridad y emergencias con motivo de la Romería de la Virgen de la Fuensanta a su Santuario, que movilizará a efectivos de Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Protección Civil y Cruz Roja.

Así lo han presentado el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, y la concejal de Bienestar Social, Pilar Torres. "En una jornada que reúne a miles de personas, la prevención es fundamental. Por eso, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja trabajarán de manera coordinada, con efectivos y medios desplegados en los puntos estratégicos del recorrido y en las zonas de mayor afluencia", ha señalado el edil de Seguridad.

El operativo refuerza la vigilancia, la asistencia sanitaria y la capacidad de respuesta durante la Romería mañana martes con más de 460 agentes. / La Opinión

El dispositivo estará integrado por medios humanos y materiales de los distintos servicios municipales y de emergencias, con más de 460 agentes coordinados para garantizar la seguridad durante toda la jornada.

Policía Local

La Policía Local desplegará un dispositivo durante la mañana y la tarde del 15 de septiembre, que se encargará del control del tráfico y la vigilancia tanto en la ciudad como en la zona del Santuario y sus accesos.

El operativo contará además con una grúa y el equipo de transmisiones necesario, mientras que una Oficina Móvil de Atención al Ciudadano permanecerá instalada junto a la explanada del Santuario. Asimismo, un dron reforzará la vigilancia durante el recorrido de la Romería, que será el itinerario habitual hasta llegar al Santuario de la Fuensanta.

Bomberos

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento contará con distintos retenes preventivos distribuidos en puntos estratégicos para garantizar una rápida capacidad de respuesta durante la jornada.

Los retenes asegurará el correcto desarrollo de la subida durante el recorrido que realizará la Virgen de la Fuensanta desde las 9:00 horas hasta las 21:00 horas.

Protección Civil

Protección Civil desplegará un dispositivo que contará con el refuerzo de dos drones y una ambulancia de Soporte Vital Básico.

Sus efectivos prestarán apoyo preventivo a lo largo de la jornada y colaborarán en las labores de vigilancia, asistencia y atención a los ciudadanos. De igual forma, las pulseras identificativas para localizar a los más pequeños seguirán disponibles facilitando su rápida localización en caso de que algún menor se despiste o se pierda entre la multitud.

Cruz Roja

Cruz Roja dispondrá de un amplio dispositivo sanitario para atender las posibles incidencias que puedan producirse durante la subida.

El operativo estará integrado por dos hospitales de campaña, uno de ellos situado en la explanada del Santuario, además de dos Puestos Sanitarios Avanzados. A estos medios se sumarán dos vehículos 4x4, cuatro ambulancias de Soporte Vital Básico y dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado.

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El Ayuntamiento recuerda a los ciudadanos la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de seguridad, especialmente en las zonas de mayor concentración de público y a lo largo del recorrido de la Romería.