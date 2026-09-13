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El PSOE denuncia que la reforma del antiguo casino de Torreagüera sigue sin arrancar casi 100 días después

Los socialistas exigen al Gobierno local que aclare qué trámites faltan, cuándo se licitarán las obras y por qué el proyecto continúa bloqueado

Así quedará el nuevo Casino de Torreagüera

Así quedará el nuevo Casino de Torreagüera

Ayto. de Murcia

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E. P.

La concejala del Grupo Socialista, Carmen Fructuoso, ha exigido al Gobierno local que explique en qué situación se encuentra la rehabilitación del antiguo casino de Torreagüera, anunciada el pasado mes de junio y que, casi 100 días después, continúa sin entrar en fase de contratación.

Fructuoso ha reclamado al PP que detalle qué trámites se han realizado hasta ahora, qué falta para poder licitar las obras y qué calendario maneja para iniciar una actuación destinada a recuperar un inmueble histórico de la pedanía que continúa deteriorándose.

Además, ha exigido que el proyecto pase cuanto antes a contratación para que la rehabilitación pueda ponerse en marcha. "Los vecinos de Torreagüera escucharon en junio que se iba a rehabilitar el casino, pero tres meses después seguimos sin licitación y sin una fecha clara", ha señalado la edil socialista, que ha insistido en que el Gobierno local debe explicar cuándo piensa hacer realidad el proyecto.

El retraso ha advertido Fructuoso, "no es un caso aislado. El Grupo Socialista ya denunció en agosto la paralización de actuaciones por valor de alrededor de 13 millones de euros en cinco pedanías, anunciadas meses antes y todavía pendientes de ejecución".

Para la concejala, esta situación evidencia un patrón que se repite en distintos puntos del municipio: "Llevamos todo el mandato escuchando anuncios, pero después los proyectos no se ejecutan. Las pedanías necesitan hechos, no que se les venda humo una y otra vez", ha denunciado.

Fructuoso ha señalado que esta forma de gestionar "agrava la sensación de abandono en las pedanías y aumenta las diferencias dentro del municipio". "Quienes viven en Torreagüera y en otras pedanías del municipio, tienen el mismo derecho que cualquier vecino del centro a que las inversiones comprometidas se ejecuten en tiempo y forma".

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La edil del PSOE ha insistido en la necesidad "de recuperar de una vez el casino para darle el uso que merece y ponerlo a disposición de las asociaciones y colectivos de Torreagüera". Por ello, ha reclamado al Gobierno de Rebeca Pérez que haga públicos los plazos reales de la rehabilitación y dé explicaciones sobre los retrasos acumulados. "Gobernar no es anunciar una obra y pasar a la siguiente. Es tramitarla, ejecutarla y cumplir con los vecinos y vecinas", ha finalizado.

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