Medio centenar de antitaurinos se movilizan en Murcia: "Una persona no se puede divertir viendo como torturan a un animal"

Medio centenar de personas contrarias a los toros han recordado este domingo en una protesta ante la sede del Ayuntamiento de Murcia en la jornada de inicio de las corridas en el coso de La Condomina los nombres y años de vida en pancartas a modo de esquelas con los nombres y los años de vida de los astados lidiados en pasadas ediciones.

El portavoz de la Coordinadora por los Derechos de los Animales de la Región de Murcia, José Luis Moya, ha dicho a los medios de comunicación que la acción venía motivada por "la vigencia de la barbarie de la tauromaquia y por que se utilice en fiestas y se financie con dinero público".

Antes de recordar que por la tarde saldrían en manifestación por los calles de la ciudad, ha señalado que protestan porque "se sigue utilizando la muerte de un animal con tortura incluida para el divertimento de unos pocos en una fiesta dedicada a la muerte que igual que está enraizada se desenraíza, porque no es tradición, no es cultura, sino más política, porque el sentido común dicta que una persona no se puede divertir viendo como torturan a un animal".

La representación en el cementerio de Neblinero y Miracielos, nacidos en 2020 y "torturados hasta la muerte en una plaza de toros" en 2025, se unía a la de Lagartijo, Farolero y Gorrión (2021-2025) o a la de Farolero (2019-2025) pretende humanizar a estos toros reales con sus nombres.

"Invisibilizarlos es la primera condición para que esto siga ocurriendo", según AnimaNaturalis, otra de las organizaciones convocantes junto con CAS International (Comité Antitaurino, por sus siglas en holandés).

"Sois el futuro que está luchando para que los demás animales también tengan sus derechos que sean considerados. Basta de violencia", decían por un megáfono, y en la pancarta frontal se leía: "La tauromaquia llena cementerios. Miles de muertos cada año para divertir a unos pocos".

“Mientras la región sigue destinando 75.000 euros públicos a sostener la tauromaquia, ocho de cada diez españoles ya no se sienten representados por ella", según encuestas de Sigma Dos, el Ministerio de Cultura y la Fundación BBVA, sostiene AnimaNaturalis.

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Recuerda que en 2024 fueron 90.000 y en 2023, 55.000, lo que sitúa al Gobierno murciano como uno de los regionales que más fondos destinan a asociaciones taurinas junto a Madrid, Castilla y León, Andalucía y Extremadura.