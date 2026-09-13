Las 1.330 cámaras de seguridad que iban a llegar este verano a Murcia no lo harán hasta 2027

Las más de 1.330 cámaras de vigilancia que se prometió que llegarán a varios puntos del municipio de Murcia a lo largo del verano todavía no han llegado, y no lo harán, al menos, hasta el próximo año.

El edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, confirmó a La Opinión que la inversión necesaria para hacer realidad esta iniciativa quedará contemplada en los presupuestos de 2027.

Además, un proyecto de tal envergadura requiere de un contrato mayor, que debe salir a licitación pública, por lo que el proceso para pasar del papel a la acción requiere de mayor tiempo, explicó el concejal responsable del área.

Visto bueno de la Delegación

Sin embargo, no fue esa la primera versión que ofreció Perona cuando, el pasado mes de mayo, visitó El Carmen para supervisar las posibles doce ubicaciones del barrio en las que se desplegarán estos dispositivos.

Durante dicho acto, el edil aseguró que la instalación de las cámaras de seguridad comenzaría en cuanto obtuviera el visto bueno de la Delegación de Gobierno en relación a las ubicaciones seleccionadas.

Esa misma semana, agentes de Policía Local supervisaron las posibles ubicaciones del barrio de San Andrés. Y, a la semana siguiente, prosiguió la labor de los agentes por las pedanías, con el objetivo de redactar los informes que se remitieron a la comisión de cámaras de la Delegación de Gobierno, de cuyo visto bueno dependía que comenzase la instalación.

De hecho, Perona también señaló el retraso de la Delegación a la hora de revisar los mencionados informes. Aunque lo cierto es que, aunque las ubicaciones ya estuviesen validadas, la instalación de las cámaras no podría comenzar hasta que se adjudicase el contrato que, este 2026, no dispone de financiación.

Los vecinos de El Carmen salen de nuevo a la calle Mientras que el edil de Seguridad Ciudadana estudiaba las doce ubicaciones de El Carmen en las que se instalarán las cámaras de seguridad, una de las asociaciones vecinales del barrio, la de Mi Barrio del Carmen, preparaba la primera concentración ciudadana que convocó en mayo, a la que acudieron unas 400 personas. Y el llamamiento ciudadano que esta asociación hizo en su momento se repite el próximo 25 de septiembre, con los mismos reclamos: más seguridad y limpieza viaria. Aunque, en esta ocasión, se trata de un llamamiento a toda la ciudadanía murciana porque se trata de problemas generalizados en el municipio, como ya indicó a La Opinión José Soler, presidente de la asociación vecinal convocante de la concentración. La concentración partirá, sobre las 20.30 horas, desde el mercado de abastos del barrio, ubicado en la calle Alameda de Capuchinos. Y, durante el recorrido, se realizará una parada frente a Delegación de Gobierno, antes de desembocar frente al Ayuntamiento, en Glorieta de España.

Proyecto

Mediante esta iniciativa, que quedará contemplada en los presupuestos municipales del próximo año, se proyecta la instalación de más de 1.330 cámaras de seguridad por todo el municipio.

Estos dispositivos se instalarán en 267 ubicaciones de la vía pública, como plazas y parques, en el marco del proyecto municipal ‘Murcia Segura’, con una inversión estimada que supera el medio millón de euros.

Las cámaras estarán conectadas al Centro de Coordinación de Policía Local y permitirán la vigilancia en tiempo real las 24 horas del día.

Además, contarán con tecnología de visión infrarroja y funcionamiento adaptado a cualquier condición de visibilidad, y con su implantación se multiplicará por cuatro la actual red de seguridad existente.

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Y las grabaciones se guardarán durante un mes, antes de su destrucción, y estarán a disposición de las autoridades judiciales si así lo requieren.