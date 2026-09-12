Feria Taurina
Un multitudinario Encierro Infantil con toros hinchables abarrota de niños y familias el Paseo Alfonso X de Murcia
Los niños corrieron e interactuaron con los toros hínchables que recorrieron de punta a punta una de las calles más céntricas de la ciudad
El mismo corazón de la ciudad de Murcia se ha llenado esta mañana de niños para participar en el cuarto encierro infantil organizado por la empresa Toros Sureste, una actividad previa a la feria que ha superado con creces al del año anterior, con una participación estimada de más de 2.000 personas que abarrotaron el Paseo Alfonso X El Sabio de la capital murciana.
De nuevo se han desbordado las previsiones y la participación ha sido masiva, con niños acompañados con sus familiares que han llenado de ilusión y afición el centro de la ciudad este mediodía.
Esta actividad, que pretende crear afición entre los más pequeños, ha resultado de lo más participativa, habiendo repartido Toros Sureste 2.000 toros de peluche, 2.000 toreros de peluche, más de 2.000 monteras y 1.000 pañuelos.
Los niños corrieron e interactuaron con los toros hínchables que recorrieron de punta a punta una de las calles más céntricas de la ciudad, que lucía completamente llena de público hasta el punto de que a los toros les costaba moverse.
Inicio de feria
Este encierro infantil se ha organizado como actividad previa al arranque de la feria, un ciclo de primer nivel compuesto por una novillada, cuatro corridas y un festejo de rejones que comenzará mañana con el cartel de los Banderilleros de Oro.
Un ciclo de primer nivel compuesto por una novillada, cuatro corridas y un festejo de rejones
Los carteles de la feria son los siguientes: Domingo 13 septiembre. Antonio Ferrera. El Fandi y Manuel Escribano. Toros de La Palmosilla; Lunes 14 septiembre. Morante de la Puebla, José Mari Manzanares y Talavante. Toros de Juan Pedro Domecq; Martes 15 septiembre. Paco Ureña Juan Ortega y Roca Rey. Toros de Victoriano del Río; Viernes 18 septiembre. Parrita, Álvaro Serrano y Angelín. Novillos de Fuente Ymbro. Colabora Región de Murcia; Sábado 19 septiembre. Corrida de la Prensa. Emilio de Justo, Borja Jiménez y Marco Pérez. Toros de El Parralejo; Domingo 20 septiembre. Rejones. Andy Cartagena, Diego Ventura y Duarte Fernandes. Toros de Los Espartales. Todos los festejos darán comienzo a las 18.30 h.
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