Los vecinos de Murcia acusan al Ayuntamiento de "maltratar el monumento con un mercadillo y la subida de furgones"

Un grupo de vecinos de Murcia, a través de la Asociación de Vecinos del Malecón y su Huerta, acusan al Ayuntamiento de la ciudad de "maltratar el monumento Bic del Malecón porque ha permitido la subida de vehículos y la instalación de un mercadillo".

Según estos murcianos, la subida y estacionamiento de vehículos de cualquier tipo está prohibida desde el Siglo XVIII por las Ordenanzas del Malecón, aún vigentes, y por su actual categoría de Monumento BIC desde el S. XX.

A través de una nota de prensa expresaron su enfado porque. "de nuevo", el Ayuntamiento "incumple la legislación al permitir que se ocupe el espacio BIC del Malecón". Consideran que esta 'invasión' del espacio deteriora el monumento y su paisaje e insisten con que "no tienen los permisos por parte de la Consejería de Cultura".

La asociación aclara que no está en contra de los eventos feriales, pero sí que consideran que su ubicación es "totalmente inadecuada" porque está catalogado como Monumento BIC. Los bienes de interés cultural tienen una legislación especial que impiden, según el caso, ciertas actuaciones en la zona.

"Tres décadas de atropellos por parte del Ayuntamiento"

Los vecinos indican que "desde hace tres décadas el Paseo del Malecón y su entorno sufren un atropello detrás de otro". Señalan directamente al Jardín Botánico porque "sufre el despiadado uso de recinto ferial y festivo". Insisten con el uso del Paseo del Malecón como espacio para acoger el mercadillo medieval, como aparcamiento durante el día del entierro de la Sardina y, como hoy, "un despliegue de vehículos enormes encima del monumento".

Condenan la utilización del Malecón como recinto festivo y de múltiples actividades. Arremeten directamente contra la Concejalía de Cultura que, según sus palabras, "está a la cabeza de la irresponsabilidad de degradar este espacio que debería ser restaurado".

Las portadas del Paseo del Malecón, pleno centro de la ciudad de Murcia, se encuentran "en un estado lamentable, lleno de pintadas, desperfectos y suciedad", dicen. Este espacio fue declarado Monumento Nacional en 1982, "un legado cultural que a día de hoy es Bien de Interés Cultural" (BIC).

El Ayuntamiento de Murcia, que es su propietario, "pasa olímpicamente de su mantenimiento, y solo hace falta ver las fotografías". "¿Dónde están los responsables del Consistorio y de la Consejería de Cultura?", se preguntan.

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Han indicado que volverán a presentar una denuncia y exigirán medidas inmediatas.