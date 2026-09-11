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La situación se agrava en la Orilla del Azarbe: aparecen nuevos agujeros y el PSOE pide una "solución definitiva"

Un socavón originado a finales de agosto ya provocó cinco heridos, uno de ellos de gravedad

Representantes socialistas visitaron la Orilla del Azarbe este viernes.

Representantes socialistas visitaron la Orilla del Azarbe este viernes. / PSOE

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

Aparecen nuevos agujeros en la Orilla de la Vía y el PSOE reclama al equipo de Gobierno local del PP, de nuevo, una "solución definitiva" para los cimbrados de la avenida.

Un boquete originado a finales de agosto ya provocó cinco caídas, una de ellas con un herido de gravedad que sufrió fracturas en cadera y brazo, que tuvo que ser trasladado al hospital el pasado lunes.

Y este viernes la concejala del Grupo Socialista, Carmen Fructuoso, volvió a reclamar una actuación integral en la vía en la que ha aparecido un nuevo agujero junto a una vivienda, este ubicado frente al inmueble número 282.

"Tras acudir los servicios municipales, se retiraron varios metros del cimbrado deteriorado y los escombros, pero la actuación quedó sin completar y desde hace semanas permanece un gran socavón abierto y vallado junto a la casa", narran los socialistas en un comunicado.

Actuación integral

Aunque, para Fructuoso, "lo preocupante es que los problemas siguen apareciendo y las soluciones no llegan", pese a los años de avisos, las reclamaciones vecinales.

En este sentido, desde el PSOE advierten que este caso "pone de manifiesto la necesidad de abordar de forma integral el estado de los cimbrados en el municipio y no limitar la respuesta municipal a actuaciones puntuales que no solucionan el problema de fondo".

Por ello, desde el Grupo Socialista exigen al Gobierno local que detalle las actuaciones previstas en la zona y sus plazos, así como las medidas que se deben adoptar en los puntos que puedan presentar riesgos.

Además, reclaman que se complete la revisión de toda la infraestructura y se establezca "un calendario claro y real de intervención que garantice la tranquilidad y la seguridad de los vecinos".

Asimismo, la edil del PSOE recordó que el Grupo Socialista lleva años alertando del deterioro de los cimbrados de la Orilla del Azarbe: "en noviembre de 2024, llevó el problema al pleno y el propio PP se comprometió a evaluar el estado de la infraestructura y planificar actuaciones; en julio de 2025 anunció una partida de 300.000 euros para 2026 y, sin embargo, el pasado 7 de agosto seguían pendientes intervenciones", detalla el partido.

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Y, "apenas unas semanas, después se produjo el accidente con heridos y ahora continúan apareciendo agujeros y actuaciones sin resolver", prosigue el escrito.

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