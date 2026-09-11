Del recinto superior al patio de crucero: las nuevas obras del Castillejo de Monteagudo arrancan en octubre

El próximo mes comenzarán las nuevas obras de rehabilitación en el Palacio Ibn Mardanís, más conocido como Castillejo de Monteagudo, con las que se recuperará el recinto superior del complejo palaciego que un día habitó el Rey Lobo.

Aunque estas obras no se centran solo en consolidar las estructuras, pues con ellas también se recuperarán el patio de crucero y el acceso original, se creará un nuevo mirador y se dotará de iluminación monumental a este enclave del las Fortalezas del Rey Lobo, con la que pasará a formar parte del 'skyline' de Murcia.

La Junta de Gobierno adjudicó este viernes el contrato, por un importe de 2.067.041 euros -de los que 1.119.867 corresponden a la concesión del 2% Cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana- y, tras la formalización del acuerdo, siete equipos de trabajadores liderados por sendos arquitectos comenzarán a actuar sobre el terreno.

Con la adjudicación del acuerdo, las obras quedan en manos de la empresa Salmer Cantería Restauración SL, que dispone de un plazo de ejecución de 15 meses, por lo que la actuación debería estar concluida a inicios de 2028.

Segunda fase

Los trabajos que arrancarán el próximo mes suponen la segunda fase de esta actuación, con la que se actuará sobre nuevos espacios del Castillejo. Además, se recuperará la configuración original del complejo palaciego con la rehabilitación del patio de crucero, espacio que será excavado y liberado y en el que también se aplicarán tratamientos protectores y fitosanitarios para contribuir a su conservación.

En la misma línea, se recuperará el acceso original al Palacio Ibn Mardanís y también se mejorará el actual camino de subida.

Por otro lado, se creará un nuevo mirador en la zona norte, desde el cual se podrán contemplar los castillos de Larache y Cabezo de Torres. Este nuevo mirador quedará conectado al ya existente, al sureste del edificio, mediante un nuevo itinerario con el que también se podrá recorrer el interior del recinto inferior.

A estas actuaciones se suman la creación de un sistema de drenaje y las canalizaciones subterráneas destinadas a alojar las futuras instalaciones de agua, luz, teleco y seguridad, y se aplicarán tratamientos de consolidación química de superficies para su conservación mediante agua de cal.

Más de 900 luminarias LED

Una de las actuaciones más reseñables es la instalación de iluminación monumental, que estará diseñada para "resaltar la arquitectura, mejorar la seguridad y crear experiencias visuales únicas, convirtiendo el palacio de Ibn Mardanís en un icono en el skyline nocturno de Murcia", indican desde el Ayuntamiento, y también se iluminará el camino de acceso

Este sistema quedará compuesto por un total de 914 luminarias LED de bajo consumo con las que se pretende "poner en valor la arquitectura del recinto superior, reforzar la seguridad de los visitantes y garantizar un uso eficiente de la energía", enumeraron desde el Consistorio.

Este sistema, además, incorpora un control digital para regular en tiempo real la intensidad, el color y los efectos lumínicos. De este modo, "el palacio podrá ofrecer experiencias visuales únicas en función de cada evento o momento del día, creando un nuevo atractivo cultural y turístico para la ciudad", agregaron.

Consolidación de las estructuras

Aunque el grueso de la iniciativa es la restauración arquitectónica del recinto superior del Palacio Ibn Mardanís. Con este objetivo, se intervendrá en 11 torres y 197 metros lineales de muro de tapial por sus dos caras, interna y externa.

En cuanto a la labor de restauración arquitectónica del núcleo principal superior del Castillejo, que tenía función palaciega, se realizará la limpieza manual de torres, muros y del patio de crucero. Y las superficies se consolidarán con agua de cal añeja y se rellenarán oquedades para reforzar su estabilidad.

Respecto a los trabajos de restauración, tal y como se hizo en el recinto inferior, se llevarán a cabo utilizando técnicas tradicionales y materiales compatibles con los originales, primando la ejecución de tapias de tierra y cal sobre otras posibles soluciones constructivas.

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En paralelo al desarrollo de los trabajos de restauración, la concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial, responsable del proyecto, organizará también un plan de difusión para acercar el proceso de restauración a la población mediante visitas guiadas a las obras en sus diferentes fases de arqueología y restauración, exposiciones fotográficas, conferencias, recursos digitales y actividades en redes sociales.