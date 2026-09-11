El pulso de la huelga de autobuses el día de la Romería en Murcia llega al límite tras aplazarse la reunión entre trabajadores y Ayuntamiento

Sin apenas margen de maniobra después de que encallase la reunión prevista entre el Ayuntamiento de Murcia y los representantes de los trabajadores de autobuses este viernes para tratar de desatascar la huelga y los servicios mínimos del 100% decretados para la Romería de la Fuensanta del próximo martes en la capital. El Consistorio comunicó finalmente a los representantes de USO, UGT y Comisiones Obreras que tenía que posponer el encuentro previsto con el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, hasta el próximo lunes, apenas unas horas antes de la celebración de la fecha clave.

La reunión, que estaba prevista inicialmente para este viernes después de que los sindicatos protestasen este jueves ante la Glorieta en el primer día de huelga, llegaría así con una demora añadida que ya ha generado malestar entre los representantes de los trabajadores, que consideran que se llega demasiado tarde para abordar una situación que tendrá su punto álgido el martes 15 de septiembre.

«O todos o ninguno». Esa es la posición que mantienen los trabajadores, que continúan adelante con la huelga de cuatro días convocada en la Región y que rechazan los servicios mínimos del 100% fijados para la jornada de la Romería. Los sindicatos ya han anunciado que recurrirán la medida al considerar que deja sin contenido efectivo el derecho a la huelga y no están dispuestos a parar en sus movilizaciones para que las administraciones ayuden a desatascar el conflicto que mantienen con la patronal regional Froet a cuenta del calendario de libranzas y descansos.

Los representantes sindicales sostienen que no están dispuestos a asumir unas condiciones que, en la práctica, obligarían a mantener la totalidad de las rutas y frecuencias previstas.

La reunión que debía celebrarse este viernes se retrasa hasta apenas unas horas antes de la subida de la Morenica hacia el monte

«Seguramente no trabaje ni Cristo», amenazaba este jueves Miguel Cano, presidente del comité de empresa de Interurbanas de Murcia por USO y portavoz de la parte social, antes de la manifestación celebrada en Murcia de cara a los cuatro días de huelga (jueves 10, viernes 11, lunes 14 y martes 15). Los sindicatos denuncian además que algunas empresas estarían amenazando con despidos a los trabajadores que no cubran el 100% de los servicios establecidos para ese día.

El origen de la huelga se encuentra en una reivindicación que los trabajadores consideran básica: disponer de un calendario laboral que les permita conocer con suficiente antelación sus jornadas de trabajo y sus días de descanso para poder organizar su vida personal y familiar. Una cuestión que, por el momento, continúa sin acuerdo con la patronal Froet.

Los paros para este día afectan a una amplia red de transporte que conecta Murcia con sus pedanías y con numerosos municipios de la Región, cuyos vecinos utilizan estas líneas para desplazarse hasta la capital. Entre ellos se encuentran Molina de Segura, Alcantarilla, Santomera, Ceutí, Lorquí, Las Torres de Cotillas, Archena o Beniel.

Miguel Ortega (PSOE) y Víctor Egío (Podemos), este viernes. / L. O.

Críticas a la Comunidad y a las empresas por la oposición

Mientras tanto, el diputado socialista en la Asamblea Miguel Ortega instó al presidente regional, Fernando López Miras, a que entre a mediar en el conflicto y cuestionó si iba a "hacer algo por mejorar el transporte público en la Región". Ortega denunció que desde 2019 las líneas de autobús están caducadas y desde 2021 con los proyectos hechos y sin licitar: "Miras lleva nueve años como presidente y siete años con las líneas de transporte caducadas. ¿Qué tiene que pasar en esta Región para que se haga cargo de alguna de sus competencias?", añadió.

En este sentido, acusó al jefe del Ejecutivo murciano de "mirar hacia otro lado" ante la convocatoria de huelga de los conductores: "Si el Gobierno regional no saca a licitación las líneas de transporte, la Comunidad no invierte más dinero y las empresas no tienen margen para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores ni para mejorar las líneas y el servicio de transporte público", expuso.

Por su parte, el portavoz autonómico de Podemos, Víctor Egío, mostró su "apoyo" a los trabajadores del transporte urbano e interurbano de la Región y pidió "comprensión" a los usuarios en estos días de parón: "No es responsabilidad de los conductores, sino de la empresa y del Ayuntamiento".

El portavoz morado reivindicó que la mejora de las condiciones de los conductores de autobús y tranvía de la Región pasa por la "remunicipalización del transporte público". Es decir, que el sector pase a ser "100% público de verdad" y no esté "en manos de contratas y empresas que solo piensan en llenarse los bolsillos y explotar a los trabajadores".