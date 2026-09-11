Servicios
La nueva sala de estudios de Monteagudo abre hoy sus puertas
El espacio, ubicado en el semisótano del centro cultural de la pedanía, ofrece 66 puestos y cuenta con acceso independiente desde la calle
Los estudiantes y opositores de Monteagudo cuentan desde este viernes con una nueva sala de estudios. La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, anunció la inauguración del espacio esa misma mañana, tras la reunión de Junta de Gobierno que en esta ocasión se celebró en la pedanía.
La nueva instalación ofrece 66 puestos de estudio en un espacio de 184,81 metros cuadrados ubicado en la zona de semisótano del centro cultural de la pedanía, edificio situado en la avenida Príncipe de Asturias.
Mediante la actuación ejecutada, que supone una inversión municipal de 218.619 euros, se ha generado un acceso independiente desde la calle, con rampa accesible y nuevas escaleras de entrada. Y habrá sistema de acceso inteligente mediante cerradura electrónica para permitir la entrada a los usuarios las 24 horas del día.
Además, el espacio dispone de aseos, cuarto de limpieza y sistemas de climatización con recuperación de calor.
Red municipal
Con la puesta en marcha de esta nueva sala, el municipio cuenta ya con más de 1.100 plazas de estudio distribuidas en las 21 salas de estudio de Murcia y pedanías, lo que supone disponer de un puesto por cada 432 habitantes a los que pueden acceder las 24 horas los 365 días del año.
El acceso a la red de salas de estudio es gratuito con tarjeta de la red municipal de salas de estudio, que se puede solicitar a través de la plataforma habilitada por el Ayuntamiento.
- Sigue la evolución de las lluvias, en directo | Una tromba de agua inunda calles y derriba el arco de la Feria de Murcia
- Así hemos contado la victoria del Real Murcia frente al Mensajero en la Copa Federación
- En directo: Real Murcia-Teruel
- La Lotería Nacional deja una lluvia de premios en la Región de Murcia: 450.000 euros repartidos en tres puntos
- Fallece el mago murciano Domingo Artés: 'No dejéis nunca de sonreír
- Un vistazo al primer hotel 5 estrellas de Murcia, que abre sus puertas mañana en plena Feria
- Quién es Tomás Olivo, el discreto magnate murciano y 'rey de los centros comerciales' que acaba de comprar el histórico edificio de Telefónica en Madrid
- Grave accidente en la A-7 en Librilla: rescatan a un camionero atrapado tras volcar su cisterna