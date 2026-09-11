El jardín flotante sobre el yacimiento de San Esteban ya tiene constructor

El jardín flotante proyectado sobre los restos arqueológicos de San Esteban ya tiene constructor y podría ser realidad en 2029. La secretaría General del Ministerio de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura adjudicó el contrato de obras por un valor superior a los 33 millones de euros, con un plazo de ejecucuón de 38 meses.

Mientras que los trabajos arqueológicos siguen su curso en el arrabal andalusí enclavado en pleno corazón de la ciudad Murcia, la mesa de contratación elegía este miércoles la propuesta presentada por la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Acciona y Fernández Molina Obras como la mejor valorada.

La oferta económica presentada por la adjudicataria supone una reducción superior al 15,5 por ciento sobre el presupuesto base de licitación del proyecto, señala la resolución publicada este viernes en el Portal de Contratación del Estado.

Tras la formalización del contrato, la constructura contará con un plazo de 38 meses para la ejecución de las obras, por lo que la plaza flotante, si no se produce ningún contratiempo, debería estar construida en 2029.

Un 'bosque de columnas' bajo la plaza

Aunque el proyecto no solo se centra en el jardín que cubrirá el yacimiento, pues también incluye la creación de una suerte de 'bosque de columnas' por el que los ciudadanos podrán pasear mientras contemplan los restos arqueológicos, según el diseño ideado por Burgos y Garrido Arquitectos, que resultó el ganador de un concurso de ideas internacional celebrado en 2019.

La parte inferior del complejo funcionará como un centro de interpretación, en el que vecinos y visitantes podrán recorrer más de 60 edificaciones y 105 elementos arqueológicos de la antigua ciudad medieval que quedó soterrada sobre la Murcia actual.

Recreación de la plaza flotante que se construirá sobre los restos arqueológicos de San Esteban en la segunda fase del proyecto. / A.M.

Aunque cabe señalar que esta forma de distribuir el espacio en dos alturas es lo que planteaban las propias bases del concurso establecidas por el Ministerio de Fomento.

La inversión necesaria para hacer realidad este proyecto supera los 33 millones de euros, de los que el 50 por ciento corresponden al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, mientras que la otra mitad se financia a partes iguales entre la Comunidad y el Ayuntamiento.

Trabajos arqueológicos

Respecto a los trabajos arqueológicos que se desarrollan en el yacimiento a día de hoy, se iniciaron en marzo de este año y cuentan con un plazo de ejecución de doce meses (diez para las labores de campo y dos para elaborar la memoria técnica), por lo que los arqueólogos dejarán libre la zona a inicios de 2027.

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Con estos plazos y la adjudicación del nuevo contrato de obras, la primera piedra de la plaza flotante se encadenará, tal y como tenía pensado el Ayuntamiento, con el fin de los trabajos arqueológicos con los que se han producido hallazgos como el del primer dromedario encontrado en la ciudad de Murcia.