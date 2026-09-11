Qué hacer hoy en la Fería de Murcia: esta es la programación de actividades para este viernes

La Feria de Septiembre de Murcia encara su segundo fin de semana con otra jornada repleta de actividades para todos los gustos y todo tipo de publio.

Continúan los conciertos, las rutas temáticas y las exhibiciones, pero este viernes también llega a la ciudad una tarde de magia.

Además, este 11 de septiembre se celebra la Gran Queimada de Moros y Cristianos en el campamento medieval. Todas las actividades previstas para hoy, a continuación.

Las actividades de la Feria de Septiembre de Murcia, este viernes

12h. Moros y Cristianos. Misa de Difuntos. Santa Iglesia Catedral.

13h. Aperitivos taurinos 2026. Presentación de la revista “La prensa en 7 tardes”. Real Club Taurino de Murcia.

17.30h. Jornada de realidad virtual inclusiva para jóvenes de entre 18 y 35 años. Espacio Joven El Palmar

18h. Moros y Cristianos. Ofrenda del Infante Alfonso y su Corte. Plaza de la Cruz y Catedral de Murcia.

18h. Rutas temáticas. Murcia en Feria, tradiciones, historias y leyendas. Información y reserva: 30 plazas. www.turismoregiondemurcia.es.

19h. Moros y Cristianos ‘Murcia. La tarde que hace historia’. Glorieta de España.

19h. Exhibición de diversas artesanías. Talleres. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Huertos del Malecón.

19h. Tarde de magia con Mago Victor Marín y Mago Lumaky. Actuación infantil. Plaza de la Paja.

19:30h. Actuación de los Murciinsectos. Plaza de Santo Domingo.

20h. Imposición de medallas a las nuevas asociadas de la Corte de Damas de Ntra. Sra. de la Fuensanta. Santa Iglesia Catedral.

20h. Festival Umurgentes Actuación de Gallopedro, J Days, Mare Carrier y Regular Crowd. Acceso libre. Plaza de la Cruz Roja.

20h. Exposición y venta de productos gastronómicos. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

20h. Cata del ganador al “mejor pastel de carne artesano 2022” Confitería Praga. 30 Plazas. Acceso bajo invitación página www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

20h. Lemon Pop.. Concierto de: Pértiga + Cora -Yako + Ezezez + Los Mejillones Tigre + Camellos. Acceso libre. Auditorio Murcia Parque.

20.30h. La Terraza de la Feria. Actuación de Raúl Casanova. Terraza de Los Molinos.

20.30h. Panorama Salas. Concierto de Madbel + Martaji + Noname + Yomy + Idilio. Sala Rem.

21h. Teatro en Feria. “La Celestina: Hilando fino”. Venta de entradas: taquilla y web del teatro. Teatro Romea.

21.30h. Concierto. “God Save The Queen”. Entradas en iboleleproducciones.com Auditorio de Fofó.

22h. Panorama Salas. Concierto de Celtibeerian + The Tragic Company + Annunaki. Sala Spectrum.

22h. Panorama Salas. Concierto de Insurgentes. Sala Revolver.

22h. Panorama Salas. Concierto de Alice Wonder. Sala Mamba!

22h. IV Festival Internacional “Trovando por Murcia”. Huertos del Malecón. Escenario.

22h. Cata Estrella de Levante. 30 Plazas. Acceso previa invitación en www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

22h. Panorama Salas. Concierto Stato Kando. La Puerta Falsa.

24h. Moros y Cristianos. Gran Queimada. Campamento Medieval.