Vía libre para los terrenos de Quantix en el parque empresarial Murcia Norte

Quantix ya tiene el camino despejado y el terreno 'ordenado' para la construcción de su nuevo megacentro de microchips en el municipio de Murcia, con el que generará un impacto económico en la Región estimado de 793 millones de euros en cinco años.

El Ayuntamiento acordó en la sesión plenaria de julio la aprobación definitiva del plan especial destinado a 'encajar' este nuevo centro en el llamado parque empresarial Murcia Norte, ubicado junto a la Costera Norte, aprobación que entró ayer en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

En concreto, el proyecto que se pone ahora en marcha es el plan especial de reordenación urbana destinado a reubicar los equipamientos del plan parcial industrial, es decir, los espacios que se deben dejar libres para instalar las infraestructuras necesarias para el funcionamiento del polígono, desde calles y rotondas hasta sistemas eléctricos y de saneamiento.

Aunque, en realidad, serán dos las ubicaciones que alberguen las instalaciones de Quantix en Murcia: una parcela emplazada en El Esparragal -la ubicada dentro del parque empresarial Murcia Norte- y otro solar junto al campus universitario, en El Puntal, un espacio de unos 20.000 metros cuadrados destinado a la investigación y la innovación.

Capacidad de crecimiento

En cuanto a la parcela ubicada en el parque empresarial Murcia Norte en El Esparragal, que es la que queda ordenada tras la aprobación definitiva del plan parcial, es en la que se desarrollará la actividad más industrial.

Estos terrenos suponen un total de 270.000 metros cuadrados de superficie, por lo que ofrece capacidad de crecimiento para futuras fases del proyecto.

Y, con los plazos previstos, las nuevas instalaciones de Quantix estarán listas el próximo verano, según los plazos que anunció el director de Quantix, José Trigueros, durante la presentación del proyecto que tuvo lugar a inicios de junio.

Impacto económico

En cuanto a la creación de empleo, el centro del parque industrial Murcia Norte generará unos 40 puestos de trabajo este mismo año y, una vez esté operativo, serán unos 250 directos. Aunque este aumento se prevé de forma escalonada.

Para ello, están proyectados 40 puestos de trabajo en los dos primeros años, 70 el tercer año y 152 a los cinco años, con el objetivo de alcanzar los 250 trabajadores en el octavo año de actividad.

Por otra parte, la iniciativa, en global, prevé movilizar alrededor 40 millones de euros de inversión, con una aportación estatal de 19,6 millones a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), que ostenta el 49 por ciento del capital social de la compañía. Y el resto lo aportan las empresas murcianas TProtege y OdinS, la suiza WiseKey y la francesa SealSQ.

En cuanto al impacto fiscal y económico previsto, se estima una aportación al PIB de 793 millones de euros al quinto año.

Cabe también recordar que, en un inicio, fueron 25 los ayuntamientos que presentaron su candidatura para albergar el centro, y 8 de estas propuestas llegaron a la fase final, en la que el Consistorio murciano ofreció las dos ubicaciones en las que finalmente operará Quantix, oferta que, como expresó el director de Quantix, "era muy difícil de rechazar".

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Algunos de los factores que también contribuyeron a que la candidatura ganadora fuese la de Murcia son la existencia de una red eléctrica de alta capacidad de 220 kilovatios, la cercanía a centros de datos de referencia Tier III y Tier IV, la disponibilidad de una infraestructura digital avanzada y el acceso directo a la A-7, que conecta el enclave con Madrid, Valencia, Andalucía y Cartagena.