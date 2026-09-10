'Rebajas' para aparcar en Murcia durante la Feria: bonos para estacionar hasta 12 horas por menos de 10 euros

El Ayuntamiento de Murcia y Telpark ponen en marcha bonos para aparcar hasta 12 horas por 2,49 euros en puntos del centro de la ciudad, así como en la Arrixaca, con el objetivo de facilitar el estacionamiento durante el mes de septiembre, cuando confluyen la Feria, el inicio del curso escolar y la vuelta de las vacaciones para muchos trabajadores.

En concreto, ambas entidades han alcanzado un acuerdo que permite aparcar hasta 12 horas por 2,49 euros en el Hospital Virgen de la Arrixaca, 5,99 euros en Saavedra Fajardo-Plaza de Europa y 6,99 euros en Glorieta de España.

Estos precios se aplican a cada estacionamiento realizado mediante los paquetes Multipass de 5, 10 o 20 usos, que ya están disponibles en la aplicación de Telpark y podrán adquirirse hasta el próximo 29 de septiembre. La promoción supone ahorros de hasta el 44 por ciento respecto al precio habitual de estos bonos.

"Con este acuerdo, ampliamos por primera vez a la Arrixaca las campañas de bonificación de los bonos Multipass y reforzamos las alternativas de aparcamiento en dos puntos estratégicos del centro, coincidiendo con un momento de especial actividad como la Feria y la vuelta tras el verano", destacó el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, sobre los bonos de aparcamiento.

El aparcamiento de la Arrixaca, además de dar servicio al complejo hospitalario, permite estacionar cerca del campus de Ciencias de la Salud.

Y la nueva incorporación, se suman otros dos estacionamientos de gestión municipal. En cuanto al aparcamiento de Saavedra Fajardo-Plaza de Europa, facilita el acceso a la plaza de abastos de Saavedra Fajardo, el campus de la Merced y el entorno comercial y hostelero de Santa Eulalia, Correos y la Plaza de Europa.

Por su parte, el subterráneo Glorieta de España se encuentra en pleno corazón histórico, institucional, comercial y turístico de Murcia. Su ubicación, junto al Ayuntamiento, y permite el acceso a la Catedral, la plaza del Cardenal Belluga, la plaza de abastos de Verónicas y las principales calles comerciales y zonas hosteleras del centro. Y cabe también destacar su proximidad al Malecón y a distintos espacios del casco histórico en los que se desarrolla la programación de la Feria de Septiembre.

Disponibilidad

Los usuarios pueden adquirir mediante la aplicación de Telpark paquetes Multipass de 5, 10 o 20 usos. Los bonos podrán utilizarse durante un año, sin restricciones de días o franjas horarias, y cada pase permitirá realizar una entrada y una salida y permanecer en el aparcamiento durante un máximo de 12 horas.

Una vez adquirido el paquete, el usuario únicamente tiene que asociar la matrícula de su vehículo para entrar y salir automáticamente del aparcamiento mediante lectura digital, sin necesidad de retirar un tique ni efectuar pagos manuales.

La matrícula asociada puede modificarse desde la propia aplicación, lo que permite utilizar los bonos con distintos vehículos en función de las necesidades personales, familiares o laborales.

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La campaña incorpora también un incentivo para los usuarios de vehículos eléctricos. La adquisición de los paquetes Multipass permitirá beneficiarse de un descuento del 30 por ciento en la recarga hasta el 31 de diciembre en los aparcamientos de Glorieta de España y del Hospital Virgen de la Arrixaca, que cuentan con puntos habilitados para este servicio.