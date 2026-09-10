Pulso de los trabajadores de autobuses por los "abusivos" servicios mínimos el día de la Romería en Murcia: "No va a trabajar ni Cristo"

O todos o ninguno. Los trabajadores de autobuses que mantienen la huelga durante cuatro días en la Región y que tendrá su punto álgido el próximo martes 15 de septiembre con la Romería de la Fuensanta en Murcia no están dispuestos a agachar la cabeza ante los "abusivos" servicios mínimos del 100% decretados por el Ayuntamiento para ese día, una decisión que han decidido recurrir al considerar que la medida 'vacía' de contenido precisamente el derecho a los paros. «Seguramente no trabaje ni Cristo», advirtió Miguel Cano, presidente del comité de empresa de Interurbanas de Murcia por USO antes de que comenzase la manifestación de este jueves en Murcia. Todo ello después de que los representantes sindicales alertasen que algunas empresas vienen amenazando con despidos si los trabajadores no cubren ese día el 100% de las rutas y frecuencias marcadas.

«Es una fiesta regional, pero es que no nos dan otra opción», sostuvo por su parte Julio González, delegado de CCOO. Tras las protestas que llevaron a cabo a las puertas de la Glorieta, el concejal de Movilidad del Ayuntamiento, José Francisco Muñoz, se comprometía a reunirse este viernes con los representantes sindicales para conocer de primera mano la situación y el impacto del decreto, con el fin de que se logre desencallar esta situación laboral.

El conflicto tiene su origen, según los trabajadores, en una reivindicación que consideran básica: disponer de un calendario laboral que les permita conocer con antelación sus días de trabajo y descanso y, de esta manera, poder conciliar su vida familiar y personal, cuestión a la que por ahora no han llegado a un acuerdo con la patronal Froet en la negociación del nuevo convenio colectivo.

Miguel Cano, presidente del comité de empresa de Interurbanas de Murcia por USO, destacó que el conflicto afecta a una red de transporte que engloba Murcia, sus pedanías y numerosos municipios de la Regióncuyos vecinos puedan acudir ese día a despedir a la patrona de Murcia, como los de Molina, Alcantarilla, Santomera, Ceutí, Lorquí, Las Torres de Cotillas, Archena o Beniel.

Un momento de la protesta que obligó a cortar la Gran Vía de Murcia este jueves por la mañana. / Israel Sánchez

Tambien el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, respaldó públicamente a los trabajadores y criticó tanto la situación laboral como la gestión municipal del conflicto. Ruiz consideró «básica» la reclamación de los conductores y cuestiona que la patronal regional del transporte no haya aceptado un calendario que permita a los trabajadores conocer sus jornadas y descansos con antelación pese a que su principal reproche se dirigió al Ayuntamiento por, a su juicio, «ponerse de perfil» ante el conflicto.

Respecto a los servicios mínimos del 100% durante la Romería, el concejal socialista sostuvo que la medida elimina en la práctica el derecho a huelga. «Una vez más, el Ayuntamiento da la espalda al transporte público, no solo a los trabajadores, también a los usuarios», lamentó.

"Las competencias de la Comunidad son muy limitadas"

Frente a las críticas de los trabajadores y del PSOE, el Gobierno regional se desmarcó de la negociación entre patronal y trabajadores asegurando que sus competencias en materia laboral para resolver este tipo de conflictos son limitadas. Así lo expuso este jueves la consejera portavoz del Gobierno autonómico, Marisa López Aragón, tras el Consejo de Gobierno, señalando que la negociación colectiva corresponde a las empresas y a los trabajadores y que la Administración autonómica no dispone de mecanismos para intervenir directamente en ese proceso.

«En materia de negociación colectiva las competencias del Gobierno son muy limitadas», defendió López Aragón antes de añadir que la Comunidad está garantizando el funcionamiento del transporte mediante unos servicios mínimos decretados. López Aragón señaló así que también se garantiza el 100% del traslado de los trabajadores del campo, mientras que para otros servicios se establece un 60% en horas punta y un 40% en horas valle.