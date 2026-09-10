El PSOE arremete contra el PP por la huella que dejan las lluvias en Murcia: "Ayer vimos un municipio patas arriba"

El PSOE cuestiona la falta de previsión del PP ante el episodio de lluvias que anegó Murcia este miércoles, cuando "vimos un municipio patas arriba", lamentó el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Ginés Ruiz.

Para el portavoz del PSOE, los efectos de las lluvias fueron "totalmente desproporcionados" para la cantidad de agua caída. "Vimos calles completamente anegadas, comercios y garajes inundados y un municipio que no funcionó como debía. Y no estamos hablando de un episodio excepcional", afirmó a los medios de comunicación en una comparecencia ofrecida junto a la portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea.

Comparecencia del portavoz del PSOE, Ginés Ruiz, tras el episodio de lluvias que anegó Murcia. / PSOE

Ginés Ruiz explicó que anticiparse a las inundaciones requiere de "respuestas municipales", como el mantenimiento del drenaje urbano, la limpieza y capacidad del alcantarillado, la falta de imbornales en determinados puntos y el estado de la limpieza viaria.

"Cuando la suciedad se acumula en las calles y alrededor de los contenedores, la lluvia termina arrastrándola hacia los imbornales y dificulta todavía más la evacuación del agua. Todo está relacionado y todo forma parte de una gestión que debe funcionar de manera coordinada", señaló.

Además, insistió en que el episodio estaba anunciado con antelación y que el Ayuntamiento disponía de margen para preparar el municipio. "Llevamos todo el verano escuchando a alcaldesa anunciar que Murcia estaba blindada ante cualquier emergencia y que había medios y personal preparados. La realidad es que ayer vimos un municipio patas arriba", lamentó.

Cambio de enfoque

Para Ginés Ruiz, no basta con disponer de recursos para intervenir una vez que se produce una emergencia, sino que "hay que preparar Murcia para prevenir, para que el agua pueda evacuar, para que las infraestructuras funcionen y para que los daños sean los menores posibles. Gobernar también es anticiparse".

Aunque el portavoz socialista también advirtió que parte del problema se debe a las decisiones urbanísticas tomadas durante décadas. "Hay zonas donde faltan imbornales, puntos donde el sistema necesita ser revisado y un diseño urbano que no siempre ha respetado las escorrentías y los pasos naturales del agua. El agua después no pregunta por dónde puede pasar", detalló a este respecto.

Asimismo, Ginés Ruiz criticó la manera de proceder del portavoz del PP, que "dedicó la mañana a hacer un vídeo para intentar sacar rédito político y señalar al Gobierno de España, en pleno aviso por lluvias y cuando la prioridad debía ser preparar el municipio y anticiparse a las posibles incidencias".

"Pueden hablar de política nacional, internacional o de lo que quieran, pero su obligación es gestionar Murcia. Ayer lo que quedó en evidencia fue precisamente aquello que sí depende del Ayuntamiento", sentenció el dirigente socialista.

Y en la misma línea se expresó Isabel Gadea: "El PP dedica su tiempo a grabar vídeos para confrontar con el Gobierno de España, en lugar de preparar nuestros pueblos y ciudades para afrontar las fuertes precipitaciones".

En este sentido, Gadea lanzó varias preguntas que, a su juicio, el Ayuntamiento de Murcia tiene que responder: "¿Por qué no previó que el arco de la Feria podía sufrir daños con la tormenta? ¿Por qué no tomó medidas para garantizar su seguridad? ¿Por qué no acordonó la zona? Y, sobre todo, ¿por qué no puso en marcha un plan especial para reforzar la limpieza de la red de alcantarillado? El problema es que no están centrados en lo que tienen que estar".

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Además, Gadea recordó que los bomberos de la Región de Murcia han denunciado en reiteradas ocasiones que no disponen de los recursos necesarios para abordar una situación de emergencias por riadas o inundaciones.