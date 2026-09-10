Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: esta es la programación de actividades de este jueves

Después de que ayer la lluvia truncara el normal desarrollo de la Feria de Murcia y causara destrozos en el campamento de Moros y Cristianos, este jueves se espera que las fiestas recuperen la normalidad y continúen con su programación.

El desfile infantil de Moros y Cristianos y la imposición de medallas a los nuevos miembros de la Real Hermandad de Caballeros de la Virgen de la Fuensanta son algunos de los actos destacados para este 10 de septiembre.

Una gymkana cultural, conciertos y catas también están previstas en la programación de hoy, que puedes consultar, completa, a continuación.

Las actividades de la Feria de Murcia este jueves

11h. Presentación del libro “Crónicas de una Romería”de Antonio Botías. Los Molinos del río.

13h. Aperitivos taurinos. Inauguración de la exposición de José Antonio Muñoz Bernardo, posteriormente presentación del Anuario del Real Club Taurino de Murcia. Real Club Taurino de Murcia.

18h. Gymkhana cultural. ¡Descubre nuestra Feria y Fiestas jugando!. Información y reserva: 30 plazas. www.turismoregiondemurcia.es.

19h. Exhibición de diversas artesanías. Talleres. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Huertos del Malecón.

19h. Desfile Infantil de Moros y Cristianos. Itinerario: C/ La Merced, Alejandro Seiquer, Apóstoles, Plaza de Belluga.

19h. Actuación infantil. Espectáculo Street Coffee. 'Con Claudio Mutazzi'. Plaza de la Paja.

19.30h. Conferencia “Don Juan Manuel. Calamo y espada” a cargo de Manuel Martínez Meseguer. Museo de la Ciudad.

20h. Exposición y venta de productos gastronómicos. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

20 y 22h. Cata de vino. DO Yecla Bodegas “El Pozuelo Inversiones” (20h) y “Señorío de Barahonda” (22h). 30 plazas. Acceso gratuito previa invitación en www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

20h. Imposición de medallas a los nuevos miembros de la Real Hermandad de Caballeros de la Virgen de la Fuensanta. Santa Iglesia Catedral.

20.30h. La Terraza de la Feria. Cata de vino. Actuación de Antonio Micol. Terraza de Los Molinos.

21h. Teatro en Feria. “Atávicas: mujeres de Lorca hacia la libertad”. Venta de entradas: taquilla y web del teatro. Teatro Romea.

21h. Concierto Verde Columbares. Museo de la Ciudad.

21h. Un Río de Cine. Proyección de la película “Liberad a Willy”. Río Segura, junto a la Pasarela Manterola.

21h. Moros y Cristianos. Embajada de la Fundación de Murcia. Plaza de Belluga.

21.30h. La Verbena de la Feria. “Siempre disco”. Música disco de los 70's, 80's, 90's y 2000's. Jardín Chino.

21.30h. Lemon Pop. Concierto de Regular Crowd. La Yesería.

22h. Panorama Salas. Concierto de Sugar Pie. Sala Revolver.

22h. Concierto “Siempre Camilo” con Tony Beteta y Oché Cortés. Jardín del Malecón. Escenario.